Transporte gratuito en Querétaro capital, genera ahorros y cambia vidas

En el Municipio de Querétaro, que gobierna Felipe Fernando Macías Olvera, fue creado un sistema de transporte gratuito que hoy tiene a más de 60 mil personas en su padrón, quienes hoy pueden acercarse más fácil a sus destinos y han logrado desahogar el gasto familiar.

La modalidad de Transporte Comunitario ha brindado más de 1 millón 435 mil de viajes gratuitos y es una de las más exitosas. Gracias a ella, personas de 37 comunidades de Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto, tienen la posibilidad de trasladarse hacia la cabecera y zona metropolitana.

Esto les ha cambiado la vida porque anteriormente, tenían que caminar kilómetros para llegar a la carretera y desde ahí tomar el transporte público o en algunos casos pagar taxis, lo que implicaba afectación a su bolsillo, pero ahora, los usuarios pueden ahorrarse entre 600 y hasta 1,500 pesos al mes.

Las rutas están diseñadas para facilitar transbordos con el sistema público de transporte QroBus y mejorar el acceso a otros puntos de la ciudad, además, las unidades cuentan consistema de videovigilancia, monitoreo GPS y acceso controlado con tarjeta de prepago,para brindar mayor confiabilidad y orden en el servicio.

Así, a través de las diferentes modalidades del sistema municipal de transporte gratuito, como el Nocturno, Comunitario, Acercándote, se han brindado más de 3.6 millones de traslados gratuitos, lo que representa un ahorro estimado de más de 91 millones de pesosentre los usuarios.

Este transporte es utilizado tanto por trabajadores de las zonas industriales, estudiantes y familias en general que hoy están mejor conectadas.