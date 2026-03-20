Oro, aluminio y cobre caen casi 2% tras reporte de que EU enviará más tropas a la guerra

Los precios del oro ⁠cayeron casi un 2% este viernes mientras el dólar se fortalecía tras conocerse que Estados Unidos desplegará miles de soldados más en Oriente Medio, lo que avivó aún más ⁠el temor a un aumento ⁠de los precios del petróleo, de la inflación y de las tasas de interés.

A las 15:03 GMT, el oro al contado caía un 1.8%, hasta los 4,566.26 dólares por onza, tras haber subido un 1% a comienzos de la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en abril perdían un 0.8%, a 4,570.20 dólares.

El ejército estadounidense está desplegando miles de infantes de marina y marineros más en Oriente Medio, informaron tres funcionarios de Washington a Reuters.

Tras esta noticia, el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ampliaron sus ganancias. Un dólar más fuerte hace que el oro cotizado en el billete verde resulte menos atractivo para los compradores de otras divisas.

La guerra contra Irán ha causado miles de muertos, se ha extendido por Oriente Medio y ha afectado a la economía mundial desde que EU e Israel lanzaron su ataque conjunto el 28 de febrero. El prolongado bloqueo iraní del estrecho de Ormuz podría mantener elevados los precios de la energía y alimentar la inflación.

"El oro y la plata se están viendo arrastrados a la baja a medida ⁠que los mercados se enfrentan a la habitual ⁠ola de inquietud antes del fin de ⁠semana. Los dos últimos viernes han habido repuntes del crudo, lo que ha desencadenado una ⁠subida del dólar y ventas masivas de acciones, bonos y metales", dijo Tai Wong, un operador independiente de metales.

"Los metales se muestran especialmente inestables ‌tras la agresiva caída de esta semana por los temores de subida de tasas. Deberían consolidarse pronto, pero el camino será accidentado".

El oro se considera una cobertura frente a la inflación y la incertidumbre, pero el aumento de las tasas de interés disminuye su atractivo porque no genera rendimiento.

Entre otros ⁠metales preciosos:

La plata al contado caía un 4.6%, a 69.52 dólares por onza.

El platino perdía un 1.3%, a 1,945.45 dólares.

El paladio retrocedía un 2.4%, a 1,412.74 dólares.

Aluminio y cobre vuelven a caer mientras se intensifica la guerra

Los precios del aluminio y el cobre ampliaban sus ⁠pérdidas este viernes, después de que la noticia de que Estados Unidos iba a enviar miles de soldados más a Oriente Medio impulsó al alza el dólar ⁠y avivó el temor a un conflicto ⁠largo y un aumento de los precios del petróleo que perjudiquen el crecimiento económico y la demanda de metales.

"Los metales básicos mostraban cierta estabilidad a primera hora de la sesión estadounidense del viernes, pero las ventas han vuelto", dijo el analista de Marex Ed Meir en una nota.

El contrato de referencia de aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedió modestas ganancias anteriores y caía un 2%, a 3,187 dólares por tonelada métrica.

El metal había cerrado con una caída del 4.4% en la sesión anterior. Los precios del aluminio se habían recuperado en las últimas semanas por el temor a interrupciones del suministro tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

El golfo Pérsico representa el 8% de la producción mundial de aluminio.

Aluminium Bahrain anunció el jueves que está exportando metal a través del puerto saudí de Yeda, ya que el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado.

Sin embargo, los altos precios del petróleo ⁠estimulan la inflación, erosionan el crecimiento económico ⁠mundial y frenan la demanda de metales.

El índice dólar se fortalecía tras las noticias sobre ⁠el despliegue de más tropas, lo que encareció las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense para los compradores que utilizan otras monedas.

El cobre de la LME caía un 2%, a 11,917 dólares por tonelada y se encaminaba hacia una pérdida semanal del 7%, la mayor desde abril de 2025.

Entre otros metales: