Bélgica convoca a De Bruyne, Doku y varios jóvenes para amistosos contra México y EU

Bélgica aprovechará los ⁠amistosos de este mes para evaluar a los posibles candidatos a ⁠formar parte de su plantilla mundialista, entre los que se incluyen tres jóvenes que aún no han debutado con la selección, dijo este viernes el entrenador Rudi ⁠García.

El DT incluyó a Nathan ⁠De Cat, Mika Godts y Lucas Stassin en una convocatoria de 28 jugadores para los partidos contra Estados Unidos, en Atlanta el 28 de marzo, y contra México en Chicago tres días después.

El equipo también ha recuperado a su máximo goleador, Romelu Lukaku, y al mediocampista clave Kevin De Bruyne tras sus lesiones.

Lukaku volvió a la acción con su club en diciembre tras seis meses de baja, pero no ha jugado mucho en el Napoli este año.

"Tengo grandes esperanzas puestas en De Bruyne y Lukaku", declaró García en rueda de prensa. "De Bruyne jugó con un entusiasmo tremendo en sus primeros minutos con el Napoli. A Lukaku le está costando un poco más volver a integrarse en el equipo, pero estoy convencido de que lo está dando todo en los entrenamientos".

"Estará listo para el Mundial", afirmó el técnico.

Godts ha marcado 14 goles con el Ajax en la liga neerlandesa esta temporada, mientras que Stassin, de 21 años, juega en el St. Étienne francés, que lucha por el ascenso desde la ⁠Ligue 2.

Bélgica deberá prescindir de su portero ⁠titular, Thibaut Courtois, que se encuentra ⁠de baja tras sufrir una lesión en un partido del Real Madrid esta semana.

A continuación, ⁠la convocatoria de Bélgica:

Porteros: Senne Lammens (Manchester United), Matz Sels (Nottingham Forest), Maarten Vandevoort (RB Leipzig)

Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting de Lisboa), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier, Nathan Ngoy (ambos del Lille), Joaquin Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Eintracht de Fráncfort)

Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoles), Nathan De Cat (Anderlecht), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona)

Delanteros: Charles De ⁠Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Mika Godts (Ajax de Ámsterdam), Romelu Lukaku (Nápoles), Dodi Lukebakio (Benfica), Lois Openda (Juventus), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Lucas St. Étienne (St Etienne), Leandro Trossard (Arsenal).