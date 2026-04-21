Wall Street cae levemente en un mercado atento a Oriente Medio y la temporada de reportes

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este martes. Las referencias del mercado estadounidense bajan mientras los inversionistas siguen en espera de noticias sobre el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que se acerca a su fin sin llegar a un acuerdo.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.07% a 49,406.18 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 0.19% a 7,095.57 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cede 0.11% a 24,377.16 puntos.

Las autoridades estadounidenses continúan convencidas de que las conversaciones de paz con Irán se celebrarían en Pakistán. Además, Reuters informó que un alto responsable iraní ⁠dijo que estaban ⁠considerando participar, aunque seguían aún ⁠existiendo importantes obstáculos.

Las caídas son contenidas por las esperanzas de una extensión del alto el fuego y la confianza en los reportes trimestrales, que hasta ahora han sido positivos. La mayoría de los valores del S&P que han presentado sus resultados han superado las estimaciones de los analistas.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P bajan, con las acciones de bienes raíces (-1.83%) liderando las pérdidas, seguidas por las de servicios públicos (-1.44%). Dentro del índice Dow Jones, las acciones de UnitedHealth (+8.67%) se disparan tras su reporte trimestral.