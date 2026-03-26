Wall Street cae por incertidumbre sobre Oriente Medio; acciones de Meta se desploman

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este jueves. Las referencias bajaron en un mercado nervioso y sin claridad sobre la negociación entre Estados Unidos e Irán para frenar la guerra a casi un mes de su inicio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 1.01% a 45,960.11 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.74% a 6,477.16 puntos. El Nasdaq Composite bajó 2.38% a 21,408.08 unidades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán debe llegar a un acuerdo si "no quiere enfrentar una destrucción mayor" y que podría tomar el petróleo del país. Por su parte, el gobierno iraní dijo a Reuters que la propuesta de paz es unilateral e injusta.

Los futuros del petróleo estadounidense WTI cerraron con un aumento de 4.6%, impulsando al sector de energía del S&P 500 (+1.57%), que fue el único que subió considerablemente. Por el contrario, servicios de comunicación (-3.45%) lideró por mucho las pérdidas.

El retroceso del sector de servicios de comunicación ocurrió en medio de una desplome en las acciones de Meta Platforms (-7.96%) y una fuertes descenso de Alphabet (-3.06%), luego de que ambas empresas perdieron un juicio por crear plataformas adictivas.