Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 2:00 min

Wall Street cae por incertidumbre sobre Oriente Medio; acciones de Meta se desploman

Los índices bajaron en un mercado nervioso y sin claridad sobre la negociación entre Estados Unidos e Irán para frenar la guerra, a casi un mes de su inicio.

main image

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este jueves.archivo

José Antonio Rivera

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este jueves. Las referencias bajaron en un mercado nervioso y sin claridad sobre la negociación entre Estados Unidos e Irán para frenar la guerra a casi un mes de su inicio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 1.01% a 45,960.11 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.74% a 6,477.16 puntos. El Nasdaq Composite bajó 2.38% a 21,408.08 unidades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán debe llegar a un acuerdo si "no quiere enfrentar una destrucción mayor" y que podría tomar el petróleo del país. Por su parte, el gobierno iraní dijo a Reuters que la propuesta de paz es unilateral e injusta.

Los futuros del petróleo estadounidense WTI cerraron con un aumento de 4.6%, impulsando al sector de energía del S&P 500 (+1.57%), que fue el único que subió considerablemente. Por el contrario, servicios de comunicación (-3.45%) lideró por mucho las pérdidas.

El retroceso del sector de servicios de comunicación ocurrió en medio de una desplome en las acciones de Meta Platforms (-7.96%) y una fuertes descenso de Alphabet (-3.06%), luego de que ambas empresas perdieron un juicio por crear plataformas adictivas.

Temas relacionados

José Antonio Rivera

Analista de mercados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete