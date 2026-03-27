Consumidores pesimistas en Alemania, Francia e Italia

Los consumidores de las tres mayores economías de la zona euro se están volviendo más pesimistas, a medida que la guerra en Medio Oriente eleva los precios del combustible y amenaza con desatar una nueva ola de inflación en el bloque.

Este mes, el índice de confianza del consumidor alemán cayó a su nivel más bajo en dos años, y encuestas similares en Francia e Italia muestran una creciente inquietud, que confirma una tendencia que los economistas prevén que continuará en los próximos meses.

“Es probable que la situación empeore antes de mejorar”, afirmó Frederik Ducrozet, jefe de investigación macroeconómica de Pictet Wealth Management.

Según explicó, los consumidores solo habían visto un aumento repentino en los precios del combustible en las gasolineras, pero aún tienen que lidiar con un probable aumento en los costos de los alimentos, debido en parte a que los fertilizantes están atascados en el Estrecho de Ormuz.

Una encuesta independiente reveló que los industriales franceses también se muestran cada vez más pesimistas respecto al clima empresarial.

La confianza empresarial alemana también se ha deteriorado, según mostró otra encuesta a principios de esta semana, y destacados economistas de la zona euro y del mundo, más recientemente de la OCDE, han advertido de un crecimiento más lento o incluso de una recesión.