Wall Street baja ante incertidumbre global

Los índices bursátiles estadounidenses cayeron el martes, mientras los precios del petróleo seguían subiendo en medio de la incertidumbre que rodea las conversaciones de tregua entre Estados Unidos e Irán.

El Nasdaq Composite bajó 0.84% a 21,761.90 puntos, el S&P 500 perdió 0.37% a 6,556.37 unidades y el Dow Jones cayó 0.18% a 46,124.10 enteros.

Los sectores de energía, materiales y servicios públicos lideraron las ganancias, mientras que el sector tecnológico lideró las pérdidas.

Los índices repuntaron luego de que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos dialoga con “las personas adecuadas” en Irán para alcanzar un acuerdo para finalizar las hostilidades y que Teherán había prometido no tener nunca armas nucleares.

Pero los informes de que el Pentágono enviaría miles de soldados más de la élite de la 82.ª División Aerotransportada a Medio Oriente generaron cierta preocupación.

Mayor alza en dos semanas

Las bolsas de valores de México conservaron e incluso aceleraron el tono positivo del martes, pese a datos locales poco favorables y señales mixtas de la situación de Medio Oriente.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 2.18% a 65,775.14 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, subió 2.22% a 1,311.03 enteros.

Los inversionistas tomaron en cuenta que la inflación en México para la primera quincena de marzo quedó por encima de lo esperado tanto en su avance quincenal como anual, complicando el panorama de precios para Banco de México. En tanto, el Indicador Global de Actividad Económica presentó en enero su segunda caída en tres meses.