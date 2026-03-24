Putin ordena acto terrorista en Leópolis

Leópolis. Rusia lanzó el día de ayer uno de sus mayores ataques en pleno día contra Ucrania, con más de 400 drones que dejaron al menos tres muertos y alcanzaron el centro histórico de Leópolis, lejos del frente, tras una noche marcada por letales bombardeos.

“A una escala así, es casi una primera vez. No recuerdo que haya habido bombardeos en pleno día con un número tan importante de drones”, declaró Yuri Ignat, un portavoz de la fuerza aérea ucraniana, que dio cuenta de “400 drones” registrados entre las 9 am y las 4 de la tarde.

En 25 horas, la fuerza aérea ucraniana contabilizó casi un millar de drones rusos lanzados contra el país vecino.

Los bombardeos causaron víctimas y daños a cientos de kilómetros del frente en el que combaten desde febrero de 2022 las tropas de Kiev y de Moscú.

El centro histórico de Leópolis, inscrito en la lista de patrimonio mundial de la Unesco, fue blanco de lo que podría tratarse como ataque terrorista o crimen de guerra por parte del presidente Vladimir Putin. Al menos 13 personas fueron heridas, anunció Andrii Sadovi, el alcalde de esta ciudad cercana a la frontera con Polonia, un país miembro de la UE y de la OTAN. Según el jefe de la administración militar regional de Leópolis, Maksim Kozitski, una importante construcción del siglo XVII, situado en el casco histórico, sufrió severos daños.

Kozitski publicó un video en su cuenta de Telegram en el que se ve un edificio de dos pisos en llamas, al lado de la iglesia de San Andrés.

En otro video, publicado por un medio local, aparecen rescatistas llegando a la iglesia, mirando hacia el cielo e instando a los civiles a alejarse de la puerta.

Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en la ciudad de Ivano-Frankivsk (oeste), indicó la jefa de la administración regional, Svitlana Onishchuk, según la cual una decena de edificios residenciales y una unidad de maternidad resultaron dañados. Estos ataques también son considerados como crímenes de guerra y como actos terroristas del mandatario ruso.

Terror

“A lo largo del día, Rusia aterroriza a numerosas ciudades de toda Ucrania con enjambres de drones 'Shahed'”, denunció el canciller Andrii Sibiga en la red social X.

“Rusia hace exactamente lo mismo que el régimen iraní está haciendo en Oriente Medio, pero en el corazón de Europa”, afirmó el ministro, en referencia a los ataques que Teherán lleva a cabo con ese mismo tipo de drones, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra su territorio.

Por la noche, Rusia lanzó 392 drones y 34 misiles contra Ucrania. De estos, fueron interceptados 365 y 25 respectivamente, según la fuerza aérea ucraniana.

El Ministerio de Energía informó de que algunos consumidores de seis regiones se habían quedado sin suministro eléctrico.

La principal conexión eléctrica de Moldavia con Europa quedó cortada por los ataques nocturnos, según dijo la presidenta moldava, Maia Sandu.

“Existen rutas alternativas, pero la situación sigue siendo frágil. Rusia es la única responsable”, dijo en X.

El ministro de Asuntos ⁠Exteriores de Moldavia, Mihai Popsoi, afirmó que la línea eléctrica Isaccea-Vulcanesti, que conecta los sistemas energéticos de Moldavia y Rumanía, se había visto afectada.