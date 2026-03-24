BBVA Spark amplía a 50 millones de dólares su línea de crédito para Aplazo

La unidad BBVA Spark –especializada en ofrecer servicios financieros a startups y empresas tecnológicas– amplió en 40% la línea de crédito otorgada a la financiera tecnológica Aplazo en noviembre pasado, alcanzando un total de 50 millones de dólares, de acuerdo con información de la propia compañía. La firma señaló que los recursos permitirán continuar con su expansión y ampliar el acceso a soluciones de financiamiento en México.

El anuncio se da en un entorno donde más de 70% de las transacciones de crédito en México se realizan en esquemas a plazos, con base en datos de Stripe, PayPal y Research and Markets citados por la tecnológica. En este contexto, el modelo “Compra ahora, paga después” (BNPL, por su sigla en inglés), que permite adquirir bienes o servicios de inmediato y diferir su pago en cuotas sin necesidad de tarjeta de crédito, ha ganado relevancia como alternativa de financiamiento.

En línea con esta tendencia, durante el Buen Fin 2025, el BNPL se ubicó entre los cinco métodos de pago más utilizados, con una participación de 12%, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online.

Aplazo, fundada en el 2020, ofrece soluciones de pago a plazos sin necesidad de tarjeta de crédito en comercios físicos y digitales. Reporta más de 15,000 comercios afiliados con presencia en distintos sectores como el comercio minorista, viajes, entretenimiento, salud y bienestar.

Además, el modelo permite a usuarios sin acceso al sistema financiero tradicional comenzar a generar historial crediticio digital. Lo que destaca en un escenario en el que alrededor de 60 millones de adultos en el país requieren opciones de crédito, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del 2024

Las proyecciones del mercado BNPL en México apuntan a un crecimiento de 3,980 millones de dólares en el 2025 a 13,850 millones en el 2031, según datos de Research and Markets.

Financiamiento y uso de tecnología

En términos de financiamiento, la compañía obtuvo originalmente una línea de crédito por 35.5 millones de dólares otorgada por BBVA Spark en noviembre del 2025 (actualmente ampliada), a ello se suma un financiamiento por 70 millones de dólares anunciados en mayo del 2024, que incluyeron una ronda de inversión Serie B por 45 millones de dólares liderada por QED Investors, fondo con sede en Alexandria, Virginia.

De acuerdo con datos de Aplazo, 70% de sus clientes no cuenta con ningún otro producto financiero, mientras que 40% no tiene historial crediticio. A pesar de ello, la empresa mantiene una tasa de aprobación superior a 80% con el apoyo de tecnologías de Inteligencia Artificial, utilizadas para analizar en tiempo real datos financieros y de comportamiento y así tomar decisiones de crédito.

La firma indicó que prevé que la tecnología continúe impulsando la adopción de este método de pago, respaldada por los resultados reportados por sus socios comerciales.

Según la empresa, los comercios que han implementado BNPL han registrado aumentos de hasta 60% en el ticket promedio de compra.

De acuerdo con datos de Aplazo, 70% de sus clientes no cuenta con ningún otro producto financiero, mientras que 40% no tiene historial crediticio. A pesar de ello, la empresa mantiene una tasa de aprobación superior a 80% con el apoyo de tecnologías de Inteligencia Artificial.