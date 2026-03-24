Diputados dan vida a Ley Federal de Cine; se atora reforma para proteger a los actores de doblaje

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para darle vida a la “Ley Federal de Cine y el Audiovisual”, con la que busca fortalecer la producción y distribución del cine mexicano.

Por votación unánime, las y los diputados federales de todos los partidos aprobaron el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y abroga la Ley Federal de Cinematografía que data de 1992.

De acuerdo con el proyecto que fue enviado al Senado de la República para su análisis, esta iniciativa presidencial se enfoca en crear una legislación moderna en la materia.

Entre los cambios destaca el establecimiento del derecho humano al acceso a la cultura reconocido en el artículo 4 de la Constitución, al reconocer al cine y al audiovisual como expresiones culturales fundamentales para la vida democrática del país.

Mientras que plantea una cuota mínima del 10% del tiempo de exhibición en salas para obras nacionales, con una permanencia mínima de 14 días, es decir, se duplica el tiempo actual.

De igual forma se plantea la obligación que tendrán las plataformas digitales para que cuenten con una sección visible y permanente para contenidos mexicanos, garantizando su presencia en el entorno digital.

Por otro lado, plasma incentivos fiscales del hasta el 30% del costo de producción que permitan generar empleos, fortalecer cadenas productivas y fomentar la inversión en el país.

Obliga al establecimiento de medidas de inclusión y accesibilidad que garantizan el acceso a personas con discapacidad mediante subtitulaje, adaptación y autodescripción. También, apoyos a creadores indígenas y afromexicanos, reconociendo la riqueza pluricultural y lingüística de nuestro país.

Mientras que se establecen acciones para preservar el patrimonio audiovisual nacional, ello al marcar en la ley que deberá haber una copia de cada película mexicana, la cual será entregada para resguardo en la Cineteca Nacional, como parte de la memoria histórica de nuestro país.

“Hoy el cine ya no vive únicamente en las salas tradicionales, hoy el audiovisual habita también en plataformas digitales, en series, documentales, en nuevos formatos narrativos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, la legislación vigente quedó rebasada por esa transformación tecnológica y cultural”, señaló la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez (Morena).

En tanto, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra (PAN), advirtió que pese a que esta ley plantea apoyos y estímulos y programas de Focine, no garantiza los recursos suficientes. Y es que se propone pasar a un esquema con mayor estabilidad financiera que a un modelo sujeto del presupuesto anual, es decir, a la voluntad política en el presupuesto de cada año.

“Hay que decirlo con claridad: no se pueden ampliar los derechos sin tener más financiamiento. Legislar sin presupuesto, es generar expectativas que no se van a cumplir…Se establecen cuotas de exhibición para el cine mexicano en salas y plataformas. En el papel suena muy bien, pero en la práctica nos puede generar varias distorsiones”, añadió.

En el mismo sentido, el diputado del PRI, Juan Antonio Meléndez Ortega, recordó que durante los últimos años, en especial durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sector cinematográfico enfrentó uno de los periodos más complejos de su historia, las reducciones presupuestales, la eliminación de fideicomisos y la incertidumbre institucional, que impactaron directamente en la producción, distribución y exhibición del cine nacional.

Además de la desaparición de los fideicomisos que financiaban el cine, que durante años fueron pilares del financiamiento a proyectos independientes y de autor, lo que, dijo, significó un golpe profundo para creadores emergentes y consolidados.

Por lo que recalcó que “el éxito de esta ley dependerá de que no se repitan los errores de varios sexenios hacia atrás, de que se asignen recursos suficientes, de que se escuche a la comunidad creativa y de que exista una verdadera voluntad política para fortalecer y no debilitar al cine y la cultura”.

Se atora reforma sobre actores de doblaje

Este martes, el pleno de San Lázaro tenía previsto votar el dictamen que modifica disposiciones de las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor, en especial para salvaguardar los derechos de los actores de doblaje ante el uso de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, de último momento el dictamen no subió para su votación, debido a diversas inconsistencias y cambios hechos a la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, hasta la tarde de ayer, dicho proyecto, que ya había sido aprobado en comisiones, era revisado por la Comisión de Cultura, personas interesadas, grupos privados y algunas de las asociaciones de autores, compositores, doblaje, junto con la Consejería Jurídica también y junto con la Secretaría de Cultura.

Con el propósito de buscar acuerdos “todavía a última hora y escuchar a todo el mundo que me lo plantearon varias organizaciones”.

Entre lo relevante de este dictamen se plantea la intención es adecuar el marco jurídico vigente a los desafíos derivados del uso de herramientas de inteligencia artificial en las industrias creativas y de la comunicación; proteger los derechos de las personas que se dedican al doblaje, principalmente por su uso no autorizado mediante sistemas de inteligencia artificial.

Subraya que, salvo consentimiento expreso libre, informado y que medie remuneración entre las partes, quedará prohibida la reproducción total o parcial de artistas intérpretes y ejecutantes con fines ajenos a la realización de las unidades de tiempo, una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones o actuaciones por medio de herramientas tecnológicas computacionales o cualquier otro medio relacionado, conocido o por conocer.

Establece una sanción de 50 a 100 UMAs al que contravenga lo dispuesto en el inciso anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor. En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior, sin que su monto exceda el doble del máximo.