Aerolíneas en la BMV pierden 14,669 millones de pesos en lo que va de marzo

Las aerolíneas que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdieron 14,669 millones de pesos en valor de capitalización desde que comenzó el enfrentamiento en Medio Oriente.

Aeroméxico, la aerolínea bandera de México, borró 12,360 millones de pesos en capitalizción de mercado desde el 27 de febrero hasta el 24 de marzo, para tener un valor total de 32,223 millones de pesos.

Volaris, la aerolínea mexicana de bajo costo, apuntó una perdida de 2,309 millones de pesos para llegar a un total de 15,158 millones en el mismo periodo.

En el caso de sus acciones, las de Aeroméxico se hunden 27.72% y se venden en 23.62 pesos cada una y las de Volaris cayeron 13.22% y se ubican en 13 pesos por papel.

El mal momento que atraviesan las acciones de las aerolíneas se debe a una combinación de tensiones geopolíticas y al aumento en los costos operativos.

Alza en el precio del crudo perjudica

El director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García, dijo que las caídas en los precios de las acciones de las aerolíneas se explican principalmente por el alza en los precios del petróleo a nivel mundial.

“En particular, las compañías van a enfrentar presiones a nivel de rentabilidad en los próximos trimestres, resultado de mayores costos. Para algunas empresas, esto representa entre el 20 y 35% de los costos operativos. Aunque ello se podría mitigar parcialmente con coberturas que ya hayan contratado, se posiciona entre los mayores retos para las empresas”, afirmó.

Además, el experto consideró que, aunque en menor medida, el impacto económico derivado del alza en los energéticos podría ocasionar desaceleración económica y con ello, menor dinamismo en el tráfico de pasajeros.

Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group, aseguró que el sector aéreo está enfrentando una corrección significativa en marzo, impulsada principalmente por el repunte en los costos operativos por el conflicto en Medio Oriente y una reevaluación de las expectativas de crecimiento global.

Detalló que en el mercado mexicano, “la caída es aún más pronunciada con Aeroméxico y Volaris, debido a una combinación de volatilidad en el tipo de cambio con el dólar al alza por los temores inflacionarios y ajustes regulatorios en la Tarifa de Uso Aeroportuario, lo que genera una presión vendedora en los activos de mayor riesgo dentro del sector transporte”, explicó.

El Índice de Precios de Turbosina de Platts, indicador que mide el cambio porcentual en el valor del combustible de aviación a nivel mundial, muestra un incremento de 92.28% a 416.13 centavos por galón.

Para Carlos Hernández, la turbosina o el Jet Fuel, puede representar entre el 20 y el 35% de los costos de las empresas. El precio de la turbosina refleja no solo los mayores precios del petróleo, sino también de refinación. Por lo tanto, puede ser mucho más volátil que el crudo.

“Un aumento en los precios del petróleo y por ende, en la turbosina, impacta negativamente la rentabilidad. Se presionan las utilidades”, destacó.

Grupos aeroportuarios con menores caídas

Los grupos aeroportuarios en México también registran saldos negativos, aunque con una magnitud menor comparada con las líneas aéreas, debido a la naturaleza de su modelo de negocio basado en concesiones.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operadora del aeropuerto de Guadalajara, apunta un decremento de 5.24%, seguido por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que administra la terminal de Monterrey, que presenta un descenso de 4.89% y los títulos de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que maneja el aeropuerto de Cancún, retroceden 6.15 por ciento.

Acciones de aerolíneas en el mundo en picada

Los títulos de las aerolíneas que cotizan en Wall Street y otras bolsas del mundo caen en lo que va del tercer mes del año, afectados por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el consecuente aumento en los precios de la turbosina.

Los papeles que más caen son los de Alaska Air Group con un descenso de 25.43%, seguido por JetBlue Airways que sufrió un decenso de 24.37% y Frontier Airlines con una baja de 21.62 por ciento.

También las de American Airlines registran un descenso de 17.98%, las de United Airlines bajan 11.98 por ciento. Mientras que Delta Air Lines apunta un incremento de 1.45 por ciento en lo que va de marzo.

En Europa, las acciones de la francesa Air France bajan 26.91%; desde Alemania, las de Lufthansa tienen una caída de 18.02% y en Reino Unido International Airlines Group (IAG) pierde 15.41 por ciento. En Asía, la japonesa Japan Air Lines decsciende 18.73 por ciento.

“El impacto en el transporte aéreo se ha sentido de manera inmediata. Las restricciones y cierres de espacio aéreo en zonas cercanas a áreas en conflicto han obligado a desviar rutas, incrementando tiempos de vuelo y consumo de combustible. Aerolíneas internacionales ya están subiendo tarifas o aplicando recargos de combustible, especialmente en vuelos de larga distancia”, escribió Eliseo Llamazares, socio líder de Aviación y Turismo en KPMG México.

Advirtió que si el conflicto persiste, el costo de volar se incrementará. “Si se agrava, habría una reorganización de rutas, tarifas, estrategias comerciales y prioridades de inversión en la industria aérea, entorno propicio para la consolidación de la industria, impulsada por la necesidad de expansión y robustez financiera para gestionar con mayor eficacia la incertidumbre actual”.

“El incremento en el precio del crudo es el factor determinante en esta tendencia negativa de las acciones, ya que la turbosina representa entre el 25 y el 40% de los gastos operativos totales de una aerolínea”, afirmó Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group.

Cuando el petróleo sube, las empresas no pueden trasladar ese costo a las tarifas, especialmente en mercados altamente competitivos. “Esto provoca una debilidad inmediata en el flujo de caja y en la rentabilidad proyectada para el resto del año”, agregó.

Para aerolíneas con modelos de bajo costo, que dependen de volúmenes altos y márgenes bajos, un alza sostenida en los energéticos suele ser el catalizador principal de fuertes caídas en sus acciones.