SRE y UNAM consolidan apoyo a migrantes con más de 1,400 atenciones

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informaron que, desde febrero de 2025, la Plataforma UNAM Acción Migrante, que ofrece orientación a personas migrantes mexicanas y de otras nacionalidades, que viven en Estados Unidos o que ya se encuentran en México, ha atendido a más de 1,408 usuarios en salud mental, orientación jurídica y capacitación.

A un año de su puesta en marcha, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, presentaron los resultados del programa en la sede de la SRE.

El convenio de colaboración entre ambas instituciones se firmó en diciembre de 2024 y en febrero de 2025 se lanzó la Plataforma UNAM Acción Migrante.

Desde su lanzamiento y hasta el 4 de febrero de 2026, el sitio ha registrado más de 81,000 visitas, lo que equivale a un promedio de una visita cada seis minutos. Además, al 4 de marzo de 2026 se realizaron 956 tamizajes de salud mental, y en julio de 2025, se estableció el Centro Telefónico de Orientación Jurídica de la UNAM que atiende consultas sobre derecho mexicano.

Durante el acto, el canciller reiteró que la principal tarea de la Secretaría de Relaciones Exteriores es la atención y protección de los connacionales en todo el mundo, independientemente de su calidad migratoria.

“El proyecto que iniciamos hace un año está funcionando, está dando resultados. En algunas áreas va más avanzada, en otros está, todavía, en etapas de configuración, pero lo importante es que hay un esfuerzo coordinado”, destacó.

Recordó que México tiene la red consular más grande en el mundo y una de las más eficientes dado la magnitud de los trámites que realizan.

“Defender sus derechos y protegerlos son nuestra principal obligación, y tenemos fundamentalmente dos herramientas: la diplomática y la jurídica. Y estamos tratando de llevarlas con la mayor eficiencia que somos capaces, al mismo tiempo que podamos generar condiciones para apoyarlos en otras necesidades tan sensibles como son sus necesidades psicosociales”, agregó.

Por su parte, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que se podrían ofrecer otros servicios como la asistencia médica en línea, a través de la participación de las facultades que imparten la carrera de Medicina; acercar los beneficios de la cultura a los connacionales, entre otros.

“Podemos acercar también lo que constituye la principal encomienda de nuestra Universidad: los beneficios de la educación. Hay mucho por hacer y de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores podemos dar continuidad a estos trabajos y ampliar las metas que nos hemos trazado”, afirmó.