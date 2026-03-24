Vinculan a proceso al exgobernador de Baja California por caso relacionado con Next Energy

Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California (2019-2021), fue vinculado a proceso penal en calidad de coautor con dolo, acusado de cometer los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades durante el ejercicio de su mandato constitucional por contratar a la empresa Next Energy para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que no se realizó, comprometiendo recursos por 37,000 millones de pesos a pagar en 30 años.

La vinculación a proceso penal contra el exmandatario estatal fue dictada por el juez Gerardo Anguiano, del Juzgado 6 del Centro de Justicia Alternativa de Baja California, tras una audiencia con duración de casi 23 horas.

Sin embargo, el actual dirigente del Partido del Trabajo (PT) en aquella entidad federativa y exmilitante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) enfrentará el juicio penal en su contra en libertad, porque le fue impuesto como medida cautelar el pago de una garantía por 100,000 pesos.

De acuerdo con la acusación, el referido contrato por el que se investiga a Bonilla Valdez establece el pago de 123 millones de pesos mensuales a la empresa Next Energy por el gobierno estatal bajacaliforniano durante 30 años, garantizado con aportaciones federales del Ramo 33.

Dichas aportaciones son recursos etiquetados que el gobierno federal transfiere a los estados y municipios del país para fines específicos, entre otros para cubrir gastos en materia de educación, salud, infraestructura y seguridad pública.

Los abogados del ahora petista argumentaron ante el juez que los pagos a la empresa Next Energy fueron concretados después del 31 de octubre de 2021, fecha en que su cliente concluyó el cargo de gobernador.

Al salir de la audiencia en su contra, Bonilla Valdez aseguró que no le sorprende la decisión judicial.

“No veo sorpresas. Sabíamos que nos iban a vincular, nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora”, expresó.

Se dijo cierto de que iban a “empapelarnos”, porque el mismo proceso legal han seguido las autoridades en contra de los 14 exfuncionarios de su gobierno, quienes desempeñaron distintos cargos durante la administración estatal que encabezó.

“¿Por qué sería diferente conmigo? Yo fui el último (en comparecer) porque he viajado mucho en el último año. El partido me trae también en muchos lugares...”, afirmó.