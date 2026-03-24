Portaaviones Nimitz navega cerca de costas mexicanas para reforzar la cooperación entre México y EU

El portaaviones estadounidense USS Nimitz navega cerca de las costas del Pacífico mexicano para realizar maniobras militares como parte del ejercicio “Southern Seas 2026”.

En un comunicado, las autoridades estadounidenses destacaron que estas acciones fortalecen la coordinación con el gobierno mexicano para enfrentar amenazas como el narcotráfico.

El portaaviones y los buques que lo acompañan, pertenecientes a la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos tienen previsto realizar actividades de cooperación y visitar puertos de diversos países del continente.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, emitió una declaración en la que argumenta que la presencia del USS Nimitz con más de 51 años de trayectoria en la región "refleja una asociación moderna y dinámica entre Estados Unidos y México, basada en la confianza, la cooperación y un compromiso compartido con la seguridad y la protección de nuestras poblaciones frente a amenazas comunes".

El embajador estadounidense realizó una visita a bordo del portaaviones, acompañado por funcionarios mexicanos, invitados especiales de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

"Esta visita subraya la colaboración continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana, entre nuestros gobiernos, impulsada bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, y demuestra un compromiso inquebrantable con la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental", destacó Johnson en la declaración..

Como parte de su ejercicio "Southern Seas 2026", el portaaviones y las embarcaciones que le acompañan navegarán alrededor del continente y realizarán escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

Se trata de la undécima edición de este ejercicio naviero, el cual se realiza cada año desde 2007, según destacaron las autoridades estadounidenses.