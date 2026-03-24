Banco Central de Chile mantiene su tasa clave de interés en 4.5%

El ⁠Banco Central de Chile decidió el martes mantener su tasa de ⁠interés referencial en 4,5%, como esperaba el mercado, en medio de impacto que ha tenido el conflicto en Oriente Medio en la economía global. La decisión ⁠adoptada sobre la Tasa de ⁠Política Monetaria (TPM) fue unánime, dijo el banco en un comunicado. El instituto rector ha mantenido la tasa referencial en 4.5% desde diciembre y tanto analistas como operadores encuestados por el banco esperaban que quedara sin cambios.

"El escenario macroeconómico está sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. Por ello, el Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria", dijo en su comunicado.

Agregó que el shock externo que provocó la guerra en Oriente Medio es significativo por la magnitud y la rapidez con que ha aumentado el precio de los combustibles. "Estas alzas se transmitirán a los precios locales y elevarán de forma importante la inflación, la que se ubicaría en torno a 4% anual en el segundo trimestre", dijo.

Destacó que la inflación "volverá a niveles coherentes con la meta" durante 2027. Sin embargo, dada su magnitud, el ⁠Consejo estará particularmente atento a señales de mayor ⁠transmisión o persistencia a la inflación ⁠de los shocks que se están enfrentando. El organismo no hizo mención a la decisión ⁠anunciada en la víspera por el gobierno de aplicar un fuerte aumento al precio de algunos combustibles para ajustarse rápidamente a la volatilidad internacional actual y aliviar su impacto en las finanzas públicas.

"Recordemos que este shock es inflacionario en el corto plazo, pero también puede ser contractivo al poco andar. Esperar cómo la economía absorbe el impacto es por ahora el modo de la política monetaria", ⁠dijo más temprano en X Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile.

El Banco Central de Chile divulgará el miércoles una actualización de sus proyecciones macroeconómicas para el año.