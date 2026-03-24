Fintech Aplazo recibe crédito

Aplazo, una empresa fintech que ofrece servicios de diferimiento de pagos mediante el esquema ‘Buy Now, Pay Later’ (BNPL), recibió la ampliación de una línea de crédito por parte de BBVA Spark, la unidad especializada en emprendedores e inversionistas de venture capital del principal banco de México.

El financiamiento fue incrementado en 40% hasta alcanzar los 50 millones de dólares y los recursos serán utilizados para ampliar el acceso a sus soluciones de financiamiento BNPL, así como para impulsar el crecimiento de la compañía, informó Aplazo, en un comunicado.

La ampliación se da un año después de que, en febrero de 2025, BBVA Spark otorgó una línea de crédito por 35.5 millones de dólares a Aplazo, una empresa fundada en 2020 que cuenta con más de 300,000 descargas mensuales y más de 15,000 aliados comerciales.

Este financiamiento se suma a los más de 100 millones de dólares que la empresa ha levantado desde su fundación.

Uno de los movimientos más recientes fue la captación de 70 millones de dólares adicionales en financiamiento de capital.

La línea entre lo empresarial y lo público es cada vez más delgada, y ahí están las oportunidades para gestionar interlocución privada con autoridades, gestión de comunicación y todo lo que incida en la competitividad de las entidades productivas del país.

En este contexto, la firma Public and Corporate Solutions (P/C Solutions), encabezada por Xiuh Tenorio, estructuró un modelo integral de consultoría en asuntos públicos para abarcar varias líneas estratégicas que ayudan a las empresas en sus proyectos y frente a cambios tanto regulatorios como reputacionales. Este relanzamiento marca su pauta para este año.

La regiomontana Cementos Mexicanos (Cemex) recibió una mejora en la calificación de sustentabilidad por parte de MSCI ESG Ratings, con lo que se ubica en un selecto grupo de apenas 15 compañías de la industria que tienen este reconocimiento.

La calificación de sustentabilidad de Cemex pasó de 'A' a 'AAA', con lo que se ubicó en el nivel más alto bajo la metodología de MSCI ESG.

La cementera dijo que el cambio fue un reconocimiento a sus prácticas operativas, al tiempo que seguirá enfocada en mejorar su estrategia climática, la eficiencia en el uso de recursos y la gobernanza.

Las calificaciones de sustentabilidad de MSCI ESG Ratings son empleadas principalmente por los inversionistas para justificar decisiones de inversión, además de que certifican esfuerzos de corporativos que podrían implicar tasas de interés más bajas en la emisión de bonos vinculados a compromisos medioambientales.

Coca-Cola FEMSA (KOF), el embotellador más grande del sistema Coca-Cola en América Latina, obtuvo la aprobación de sus accionistas para el pago de un dividendo de 7.74 pesos por unidad de la serie UBL.

El beneficio, autorizado durante la asamblea anual, será pagado en cuatro exhibiciones iguales de 1.935 pesos por unidad, en los meses de abril, julio, octubre y diciembre, informó la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

El dividendo representa un rendimiento de 4.1%, tomando en cuenta el precio de cierre de 187 pesos por acción en la Bolsa Mexicana de Valores del 3 de marzo, cuando dio a conocer que haría dicha propuesta a los dueños.

Durante la asamblea, los accionistas de la refresquera Coca-Cola FEMSA, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, también aprobaron los estados financieros, el informe anual de 2025 y el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administraciónde la embotelladora para el periodo 2026.

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