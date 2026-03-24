Adyen y Clip habilitan Tap to Pay en iPhone en México

Las tecnológicas especializadas en pagos, Adyen y Clip anunciaron este martes por separado la habilitación de “Tap to Pay” en teléfonos iPhone en México –una funcionalidad que permite aceptar pagos sin contacto utilizando solo un teléfono móvil–, en un entorno donde los métodos de pago digitales y sin contacto cobran mayor relevancia ante la llegada de un evento de alta afluencia internacional como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el informe “Retail Report 2025” elaborado por Adyen, 39% de los viajeros prefiere utilizar billeteras digitales desde el teléfono como método de pago, mientras que 26% opta por pagar en su moneda local, lo que apunta a una creciente demanda por soluciones ágiles y adaptadas a distintos contextos de consumo.

En el caso de Adyen, la compañía informó que México se convierte en el primer mercado de América Latina en incorporar esta funcionalidad dentro de su red, la cual ya está disponible en más de 33 mercados a nivel global. La solución permite a los comercios aceptar pagos contactless, incluidas tarjetas de crédito y débito, así como billeteras digitales, directamente desde un iPhone.

“Esta tecnología responde a una clara demanda de los consumidores por experiencias de pago rápidas, seguras y sin fricción. Para los negocios, se traduce en una mayor eficiencia operativa y en la capacidad de gestionar picos de demanda con agilidad, particularmente ante los próximos eventos deportivos que se espera impulsen un mayor volumen de transacciones en el 2026”, mencionó Fabricio Moreno, gerente general de Adyen México.

Por su parte, Clip informó que la funcionalidad está disponible desde este martes dentro de su aplicación, permitiendo a sus clientes aceptar pagos presenciales sin contacto utilizando un iPhone. La herramienta admite pagos con tarjetas y billeteras digitales, y puede implementarse en cuestión de minutos desde la propia app, sin requerir inversión un hardware adicional.

De acuerdo con la información de ambas compañías, la solución busca simplificar la aceptación de pagos presenciales, facilitar la movilidad en el punto de venta y permitir a los negocios operar en distintos entornos sin depender de dispositivos especializados.

Asimismo, destacaron que Tap to Pay en iPhone integra funciones de seguridad y privacidad del dispositivo, y que, durante el procesamiento de pagos, Apple no almacena los números de tarjeta ni la información de las transacciones en el equipo ni en sus servidores.

“Al habilitar Tap to Pay en iPhone en la aplicación Clip, reforzamos nuestro compromiso con la democratización de los pagos digitales y la inclusión financiera. Esto nos permite poner soluciones tecnológicas a disposición de todos los negocios en México”, afirmó Adolfo Babatz, director ejecutivo de Clip.

También Mercado Pago

Este desarrollo se suma a movimientos recientes en el mercado. A inicios de marzo del 2026, Mercado Pago anunció la integración de Tap to Pay en teléfonos android dentro de su aplicación, para que pequeños comercios, emprendedores y profesionales independientes acepten pagos sin contacto sin necesidad de dispositivos adicionales.

De acuerdo con Mercado Pago, 37% de los pagos realizados con sus tarjetas se procesan con tecnología contactless, mientras que en sus Terminales Punto de Venta este tipo de transacciones representa 57% del total de operaciones.

En el caso de Clip, la funcionalidad está disponible desde este martes dentro de su aplicación, permitiendo a sus clientes aceptar pagos presenciales sin contacto utilizando un iPhone.