Nuevo León, Colima y Durango encabezarían aumento de ingresos propios en el 2026

En este 2026 la recaudación propia de los estados crecería 4.7% respecto al 2025. Las entidades que registrarían los mayores aumentos son Nuevo León con 37.0%, Colima con 29.0% y Durango con 18.6%, de acuerdo con el análisis Ingresos estatales en 2026: composición, evolución e implicaciones de política pública, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Nuevo León tendría un incremento impulsado por los impuestos con 57.0% de aumento en la recaudación, dentro de este componente, algunos de los impuestos con mayores crecimientos serían el Impuesto sobre Nómina con 65.7%, seguido del Impuesto por obtención de premios con 49.3% y los impuestos ecológicos con 34.4%, detalla el CIEP.

Colima esperaría un crecimiento de 29.0% en sus ingresos propios respecto a lo aprobado en el 2025 con la introducción del primer impuesto ecológico en el estado, para gravar la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero a la atmósfera, con una recaudación estimada de 51.9 millones de pesos.

Durango, por su parte, tendría un crecimiento de 18.6% en sus ingresos propios respecto al 2025. Destaca el incremento en la recaudación por aprovechamientos en 557.1 por ciento. Este crecimiento se debe, principalmente, a que el estado espera percibir recursos a través de cooperaciones por servicios públicos y obras públicas por 548 millones de pesos.

En contraste, los estados con mayores disminuciones serían Coahuila con 15.7%, Baja California con 6.7% y Baja California Sur con 6.4% respecto al 2025

Las 32 entidades federativas tendrían ingresos totales por 3.2 billones de pesos, 1.2% mayor a lo aprobado en el 2025.

Además de los 2.8 billones de pesos de gasto federalizado, los ingresos de los estados se compondrían de recursos propios por 519,948.3 millones de pesos, organismos y empresas por 55,562.4 millones, 16.9% menor a lo aprobado en el 2025; y deuda por 59,435.8 millones de pesos, 63.2% mayor a lo aprobado en el 2025.

Aunque se estima que 22 entidades federativas incrementarían su recaudación propia respecto al año anterior, la dependencia de los gobiernos estatales hacia los recursos federales sigue siendo la característica dominante del sistema fiscal. En promedio, el gasto federalizado representa 81.7% de los ingresos totales de las entidades federativas en el 2026.

Las entidades con mayor dependencia son Guerrero, Veracruz y Tlaxcala, cuyos ingresos federales representan 96.6%, 92.7% y 92.5% de sus recursos totales, respectivamente.

Ciudad de México, Sonora y Nuevo León registran la menor dependencia, con 48.7%, 66.2% y 67.1%, respectivamente, de sus ingresos provenientes de la Federación.

“Una mayor proporción de ingresos propios implica que, además de contar con mayor autonomía fiscal y control sobre la elaboración de políticas públicas en sus territorios, los estados son menos susceptibles a la inestabilidad que los recursos federales pueden tener”, advierte el análisis.

Los ingresos propios per cápita en el 2026 serían desde los 820.9 pesos en Guerrero hasta los 15,239.9 pesos en Ciudad de México, con un promedio de 3,478. Adicional a los estados mencionados, las entidades con mayores recursos propios por persona serían Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León; las entidades que tendrían menos recursos propios serían Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Recomendaciones

Ante este panorama, el CIEP plantea la necesidad de fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y recaudatorias de las haciendas estatales “es fundamental mejorar los mecanismos fiscales ya existentes, así como considerar la incorporación de aquellos que aún no están contemplados, como el impuesto a la Tenencia o los impuestos verdes, que fueron introducidos en 2026 por estados como Morelos y Colima”, recomienda el análisis.