Wall Street avanza moderadamente en espera del anuncio de la Reserva Federal

Los principales índices de Wall Street avanzan marginalmente la mañana de este miércoles. Los inversionistas esperan con atención el primer anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) con Kevin Warsh como presidente del banco central.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.49% a 52,256.77 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.09% a 7,518.48 unidades. El Nasdaq Composite sube 0.01% a 26,378.38.

La Fed comunicará más tarde este día su primera decisión de tasas con Kevin Warsh, quien es considerado cercano a Donald Trump, como presidente. No se prevén cambios en las tasas, por lo que sus comentarios y el comunicado de la reunión serán claves.

El mercado ha mostrado cautela tras el fuerte repunte del lunes, cuando el presidente Donald Trump dio a conocer que Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de paz preliminar para poner fin a la guerra, lo que hizo retroceder los precios del petróleo.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 negocian con caídas, encabezados por el de servicios de comunicación (-2.25%), que es golpeado por el descenso de Alphabet (-2.53%). Dentro del Dow Jones destaca el banco Goldman Sachs (+2.28%).