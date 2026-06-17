Reservas de petróleo de EU registran una marcada caída y anotan su nivel más bajo desde 1983

Las reservas comerciales y estratégicas de petróleo en Estados Unidos registraron nuevamente un claro descenso la semana pasada, indicaron datos oficiales publicados el miércoles, reflejo de las tensiones de suministro vinculadas al conflicto en Oriente Medio.

Según el informe de la agencia de información de energía estadounidense (EIA), los inventarios comerciales disminuyeron en unos 8.3 millones de barriles durante la semana finalizada el 12 de junio.

El mercado esperaba una caída menos pronunciada, de unos 3.7 millones de barriles, de acuerdo con el consenso reunido por la agencia Bloomberg.

También se redujo la reserva estratégica de petróleo (SPR) con que cuenta el gobierno para situaciones de crisis.

Al 12 de junio, la SPR tenía solo 340.3 millones de barriles, casi 9 millones menos que la semana anterior, un umbral inédito desde julio de 1983. Estas cifras confirman los datos publicados el lunes por el Departamento de Energía.

Se prevé que la SPR siga disminuyendo, ya que Washington se ha comprometido a liberar progresivamente 172 millones de barriles de los 415 millones disponibles a finales de febrero. Por el momento, se han extraído casi 75 millones de barriles.

Siempre según la EIA, la producción estadounidense se mantuvo casi estable, en 13.81 millones de barriles diarios, y la tasa de utilización de las refinerías se situó en el 96.7 por ciento.

Las exportaciones disminuyeron alrededor de un 10% con respecto al período anterior, al igual que las importaciones (-13%).

La cantidad de productos entregados al mercado nacional se mantiene por encima de la marca simbólica de los 20 millones de barriles diarios, impulsada por la demanda de gasolina (+5.50%), a pesar de la subida de los precios en las gasolineras.

Hacia las 15H00 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, ganaba un 2.36%, hasta 80.82 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en julio, avanzaba un 2.60%, hasta 78.03 dólares.