Inglaterra y Croacia chocan en un duelo de gigantes para abrir su camino en el Mundial

Las selecciones de Inglaterra y Croacia, lideradas por Harry Kane y Luka Modric respectivamente, dirimirán este miércoles en Dallas un atractivo duelo con sabor a revancha en su estreno dentro del Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, clave para decidir seguramente cual de las dos podrá encabezarlo de cara a unos dieciseisavos teóricamente más amables.

Encuadradas junto a Ghana y Panamá, la actual subcampeona de Europa y la subcampeona del mundo de 2018 se cruzan en un encuentro que se presenta muy igualado y que medirá el proyecto que encabeza Thomas Tuchel contra la solidez y habitual competitividad de los de Zlatko Dalic, que parece aumentarse cuando tocan una Copa del Mundo.

Y es que Croacia, tercera en su estreno mundialista en 1998, ya sorprendió hace ocho años en Rusia cuando se plantó en la final ante Francia, pero fue capaz de demostrar que no había sido solo casualidad hace cuatro en Catar donde se plantó de nuevo en las semifinales, dejando por el camino a Brasil y finalizando en tercera posición de nuevo.

Ahora, volver a brillar en un Mundial pasa por un buen estreno ante una Inglaterra ansiosa por acabar por fin con la sequía ya de 60 años de su único título, la estrella que logró en casa en 1966. Ha llamado a la puerta, sobre todo en las dos últimas EURO, perdidas ante Italia y España, mientras que en las Copas del Mundo rozó la final en 2018 y cayó en cuartos ante Francia en 2022.

Y hace ocho años fue precisamente el combinado croata el que, en los penaltis, le apeó de sus primera gran final desde la de 1966 y con ese pequeño ánimo de revancha se plantará en el AT&T de Dallas en busca de demostrar el valor de su fuerte apuesta por el competente técnico alemán Thomas Tuchel, capaz de mejorar a los equipos a los que ha entrenado y que se examina ahora en el mejor escenario de selecciones mundiales.

Los 'Three Lions' llegan a esta cita con un equipo muy competitivo, comandado por su capitán, el delantero Harry Kane, Bota de Oro este año tras su espectacular temporada en el Bayern Múnich alemán, donde anotó 61 goles entre todas las competiciones.

Modric lidera a croacia

A ese nivel goleador y a su liderazgo se encomienda una selección que necesitará la mejor versión de otras piezas como el centrocampista madridista Jude Bellingham, que afronta en esta Copa del Mundo un reto de mejorar la imagen ofrecida en la temporada y que podría ser incluso suplente, o el nuevo fichaje del FC Barcelona Anthony Gordon.

Pero, por encima de todo, ofrecer un buen nivel futbolístico, algo que en la etapa de Gareth Southgate no terminaba de aparecer y que será necesario ante una Croacia poco dada a conceder, curtida en mil batallas y competitiva hasta la extenuación.

Inglaterra firmó una fase de clasificación perfecta, casi tanto como la del equipo de Zlatko Dalic, que sólo se dejó un empate y que también tiene liderazgo a raudales en la figura de Luka Modric. El centrocampista de Zadar, a sus 40 años, se dispone a comandar en su quinto Mundial el nuevo intento de su selección, con jugadores ya muy experimentados.

De hecho, al lado del futbolista del AC Milán italiano se encuentran jugadores que ya estuvieron en la final mundialista de hace ocho años como el también veterano Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Andrej Pasalic, Duje Caleta-Car o el portero Dominik Livakovic. También está el delantero de Osasuna Ante Budimir, dispuesto a mostrarle a Kane sus dotes goleadoras.

Ficha técnica: Posibles alineaciones

INGLATERRA: Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson, Bellingham; Saka, Kane y Gordon.

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic; y Budimir.

ÁRBITRO: Clement Turpin (FRA).

ESTADIO: AT&T de Dallas.