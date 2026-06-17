Aluminio se recupera tras alcanzar su nivel más bajo en dos meses y medio

El aluminio subió el miércoles, ya que las compras de oportunidad impulsaron una recuperación parcial tras la fuerte caída de los precios registrada a principios de semana, cuando el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán disipó los temores sobre el suministro.

El contrato de referencia a tres meses del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0.8%, a 3,414.50 dólares por tonelada métrica, a las 1600 GMT.

El metal había caído hasta un mínimo de dos meses y medio, a 3,334 dólares, en la sesión anterior, cuando comenzaron a conocerse los detalles del memorándum entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El conflicto obligó a varias fundiciones de la región del Golfo —que representan alrededor del 9% de la capacidad mundial de aluminio— a recortar la producción y perturbó el transporte marítimo, lo que impulsó los precios del aluminio a su máximo de los últimos cuatro años a principios de este mes.

"Creo que se trata en parte de una búsqueda de gangas", dijo Tom Price, analista de Panmure Liberum, al referirse al repunte del miércoles. "Quizá algunas personas opinan que el acuerdo de paz no va a ser tan claro como todos esperan y que aún quedan más problemas por venir".

Israel se ha distanciado del último acuerdo entre Estados Unidos e Irán, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el memorándum de entendimiento con Teherán no era definitivo, lo que ha aumentado la incertidumbre.

Un operador de aluminio señaló que los inversionistas estaban realizando operaciones dentro de un rango, comprando el metal cuando caía a un nivel bajo y vendiéndolo cuando alcanzaba la resistencia superior.

El contrato al contado de aluminio de la LME se negociaba con un descuento de aproximadamente 3 dólares por tonelada respecto al contrato a plazo de tres meses, lo que supone una reducción respecto al descuento de 16,50 dólares registrado el martes.

El diferencial había estado en "backwardation" —situación en la que el contrato al contado tiene una prima— durante más de tres meses, hasta el 12 de junio.

Las existencias de aluminio en los almacenes de la LME se sitúan en 316.525 toneladas, el nivel más bajo desde septiembre de 2022.

Por otra parte, el cobre subió un 0.3% a 13,819 dólares por tonelada, impulsado por el optimismo en torno al acuerdo de paz, aunque sus ganancias se vieron limitadas por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga las tasas de interés más altas durante más tiempo.

El zinc ganó un 0.7% a 3,592.50 dólares, el plomo bajó un 0.1% a 1,978.50 dólares, el níquel sumó un 0.4% a 18,065 dólares y el estaño avanzó un 0.4% a 55,350 dólares.