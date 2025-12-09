Wall Street avanza levemente en mercado a la expectativa por reunión de la Fed

Los tres principales índices de Wall Street perfilan avances moderados la mañana del martes. El mercado se mantiene expectante en el primero de dos días de reunión de política monetaria de la Reserva Federal, ante la posibilidad de que recorte la tasa de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.21% a 47,841.92 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.12% a 6,854.53 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 0.5% a 23,557.55.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME, que sigue las operaciones de futuros de la tasa de fondeo federal, la probabilidad de que el banco central recorte el precio del dinero es de 89.2%; la autoridad monetaria bajó la tasa en las dos reuniones anteriores.

Como un impulso adicional actúan los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que impulsará una nueva legislación para que el país siga liderando en IA; además, le permitirá a Nvidia (-0.31%) vender a China procesadores H200.

Los títulos de Nvidia llegaron a subir con fuerza en las operaciones previas a la apertura, pero ahora bajan. Trump cobraría una tasa del 25% sobre esas exportaciones; además, un artículo del Financial Times mostró que China buscaría limitar el acceso a esos chips.

Por ahora se observan comportamientos mixtos en los sectores, con avances en siete de los 11 principales del S&P 500. Las ganancias las lideran las empresas de energía (+0.92%). Dentro del índice Dow Jones, sobresalen las acciones de Goldman Sachs (+1.62%).