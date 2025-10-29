Volaris cae en bolsa por cancelación de vuelos a Estados Unidos

Las acciones de la aerolínea mexicana Volaris bajan 2% al medio día en la Bolsa Mexicana de Valores después de que el Gobierno de Estados Unidos decidió cancelar 13 rutas aéreas operadas por aerolíneas mexicanas hacia su territorio por acciones anticompetitivas contra las empresas del país del norte.

Los títulos de Volaris bajaban más de 2% a 12.30 pesos, según información de la BMV. Mas temprano, sus acciones llegaron a caer hasta 7 por ciento.

La aerolínea en un comunicado resaltó que las disposiciones en materia de carga tendrían "un efecto marginal", debido a la mínima participación que la empresa tiene en el servicio de carga entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y destinos en Estados Unidos.

Sin embargo, del lado de los usuarios, Volaris se encuentra analizando opciones para minimizar las afectaciones

“Volaris se encuentra en contacto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como con la industria, a fin de dialogar y encontrar una solución a esta situación, que evite afectaciones futuras sobre sus operaciones y el sector aéreo mexicano", indicó la aerolínea.