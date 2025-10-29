BMV aumenta su avance con impulso de Grupo México; alcanza nuevo récord

Las bolsas de valores de México extienden sus ganancias a media sesión este miércoles. Los índices bursátiles locales suben, con los títulos de la minera Grupo México a la cabeza, para alcanzar nuevos máximos en un mercado que espera un recorte de tasas de la Fed.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.85% a 63,329.48 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.97% hasta 1,262.10 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca la minera Grupo México, con un avance de 5.56% a 164.67 pesos, seguida por el conglomerado Orbia, con 3.78% a 17.31 pesos, y PINFRA, con un avance de 3.36% a 248.75 pesos.

Los precios de los metales se fortalecían, impulsando las acciones de las mineras, mientras los inversionistas esperaban un ajuste de 25 puntos base a la tasa de interés de la Reserva Federal, también después del final de una temporada de reportes trimestrales mejor a lo previsto.

Contrario a la tendencia del mercado, Volaris pierde 2.78% en 12.23 pesos, luego de que el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que revocó la aprobación de 13 rutas de compañías mexicanas hacia su territorio y que canceló vuelos combinados de pasajeros y de carga.

La bolsa mexicana marca su primer máximo histórico desde principios de este mes, cuando la toma de ganancias y tensiones comerciales entre Estados Unidos y China la alertaron de zona de récords. En lo que va del año, el índice S&P/BVM IPC gana cerca de 28 por ciento.