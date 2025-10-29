Viva pide diálogo para evitar daños a pasajeros ante la decisión de EU de no permitir nuevos vuelos

Viva (VivaAerobus) consideró que la decisión unilateral anunciada por el gobierno de Estados Unidos de ya no autorizar nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y la poca antelación con la que se emitió la orden respectiva, tendrá un impacto en miles de pasajeros norteamericanos y mexicanos en plena temporada vacacional, por lo que apuesta al diálogo.

En el caso de la aerolínea de bajo costo son nueve las rutas hacia EU que iniciarían en los próximos dos meses desde el AIFA (entre ellas la que conectaría con Los Ángeles, la cual estaba prevista para ser operada a partir del próximo sábado).

En un comunicado, la aerolínea manifestó la confianza en que el pronto diálogo entre las partes permita encontrar una solución razonable y minimizar las afectaciones a los pasajeros.

“Estamos en comunicación permanente con las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos, así como con la industria, con el fin de entender a fondo los alcances de esta decisión y exhortando llegar a una solución inmediata para evitar futuras afectaciones en este importante sector para ambas naciones”, se explicó.

En dicho contexto, también se comentó que evalúan el impacto de las decisiones publicadas por el Departamento de Transporte de EU (DOT) en sus operaciones y en los servicios de transporte, con el fin de informarles oportunamente y de minimizar afectaciones a los mismos.

Meses de preparación de rutas

Como parte de su plan de expansión en el AIFA, Viva anunció el pasado 15 de abril que antes de terminar el presente año iniciaría siete nuevas rutas hacia ciudad de EU: Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas-Fort Worth, Denver, Orlando y Miami, “ofreciendo los precios más accesibles para volar desde el Valle de México”.

En ese momento, la aerolínea refirió su interés de poder seguir construyendo un nuevo centro de operaciones (hub) en dicho aeropuerto.

Y el pasado 20 de agosto sumó el anuncio de dos rutas más desde el AIFA, a Austin y a Nueva York.

Sin embargo, con la medida del gobierno de EU dichas operaciones quedarán sin actividad y en espera de que se logre un pronto acuerdo entre las partes para retomarlas y aprovechar el periodo vacacional decembrino.