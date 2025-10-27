Vinte adquiere el 100% del desarrollador inmobiliario Derex

El tema del precio de la acción o de la bursatilidad de la misma en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no es algo que les quite el sueño por el momento, dijo Sergio Leal, presidente de Casas Vinte.

En entrevista, el directivo de la viviendera más grande del mercado y que recientemente adquirió a su competidora Javer, comentó que “no es un tema para nosotros en este momento, lo que estamos haciendo es crecer, crecer, para que cuando llevemos a cabo una colocación de acciones, salga y se mueva de interesante manera”.

El experto en vivienda comentó que la baja bursatilidad en la compañía se debe a que los inversionistas no quieren vender porque le apuestan al futuro de la empresa y Vinte será un consolidador del sector.

Sale de compras

Vinte anunció este lunes la compra de la desarrolladora Derex que opera principalmente en Sonora y Tijuana.

Sergio Leal informó que la operación se llevó a cabo con un pago del 25% en acciones y el 75% en efectivo.

Sin dar a conocer el monto, destacó que esta operación ayudará a Vinte a posicionarse de inmediato en el mercado de esas plazas.

Informó que Derex ha desarrollado más de 23,000 viviendas y actualmente tiene en construcción cuatro proyectos en Hermosillo, Nogales y Tijuana.

El directivo también habló del Programa de Vivienda del Gobierno Federal y destacó que Vinte busca participar en cinco proyectos que cumplan con las características solicitadas por la autoridad.

Sergio Leal comentó que Casas Vinte cuenta actualmente con cinco proyectos que analizan en Querétaro, Guadalajara, en el Estado de México, Atotonilco de Tula y Zumpango.

“Se tienen que construir 1 millón 200,000 viviendas y el gobierno está analizando muchas propuestas de valor y esperemos que alguna de las nuestras sea elegida”, comentó el directivo en entrevista.

Se adaptará

El director general de la desarrolladora de vivienda, recordó que Vinte tiene el personal y la experiencia y que busca adaptarse a las condiciones del gobierno, como son la construcción de viviendas de 600,000 pesos, de 60 metros cuadrados con 2.7 metros de altura, con dos recámaras, entre otras cosas.

“Creo que el programa es un programa súper interesante para la economía mexicana. Y si se llega a la meta, la derrama económica será importante y sumado a esos, mucha gente va a tener un lugar donde vivir”, agregó.