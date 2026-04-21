Utilidad de Banorte creció 1% en el primer trimestre del 2026; alcanzó los 15,458 millones de pesos

En el primer trimestre del 2026, la utilidad de Grupo Financiero Banorte alcanzó los 15,458 millones de pesos, cifra superior en apenas 1.0% respecto al mismo periodo del 2025, y menor en 3.0% al trimestre previo.

Dicho resultado obedeció a menores ingresos por intereses y otros rubros como resultado por intermediación, así como mayores montos de provisiones, entre otros conceptos.

En los últimos meses el crédito de la banca comercial en general se ha desacelerado, a tono con un menor dinamismo de la economía, tendencia que se se espera se revierta en el transcurso del año.

Crecimiento en casi todas las carteras

De acuerdo con el reporte de resultados financieros del grupo financiero regiomontano presentado este martes, el saldo de la cartera de crédito vigente creció 6.0% en el primer trimestre del 2026 en su comparación con igual lapso del 2025, alcanzando un saldo superior a los 1.25 billones de pesos.

Por una parte, la cartera de consumo registró un crecimiento de 11.0% en el periodo para un saldo de 542,196 millones de pesos.

Al interior, el portafolio hipotecario creció 6.0% en el primer trimestre del año; el automotriz repuntó 30%; el de tarjetas de crédito 14% y el de nómina 12.0 por ciento.

En tanto, la cartera comercial se incrementó 6% para un saldo de 317,405 millones de pesos; y el portafolio corporativo aumentó 2.0%, superando los 226,917 millones.

El portafolio de gobierno, en contraparte, disminuyó 5% en el primer trimestre del 2026.

El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 1.4% al cierre del primer cuarto del año.

En materia de captación total, al cierre del primer trimestre del año mostró un crecimiento de 5% en Banorte; en vista el incremento fue de 4% y en plazo de 11 por ciento.