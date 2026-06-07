Cómo elegir una escuela de futbol para niños: las recomendaciones de Profeco

Con el Mundial de Futbol 2026 como telón de fondo y el creciente interés de niñas, niños y adolescentes por practicar este deporte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una nueva edición de su sección Brújula de Compra, dedicada a las escuelas de futbol. El documento busca orientar a madres, padres y tutores sobre los costos y características de estos centros de formación deportiva.

La dependencia explicó que estos espacios no sólo ofrecen entrenamiento deportivo, sino que también promueven valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto. Por ello, llamó a elegir escuelas seguras y profesionales que permitan una experiencia adecuada para los menores.

Sondeo en 22 estados

Para elaborar el estudio, la Profeco realizó un sondeo entre el 3 y el 6 de marzo de 2026 en 33 escuelas ubicadas en 22 entidades federativas. La información fue obtenida vía telefónica mediante la modalidad de persona consumidora encubierta, considerando el caso de un menor de ocho años con poca o nula experiencia en el futbol.

El ejercicio tomó como referencia servicios básicos o estándar enfocados en la formación inicial y recreativa. Entre los aspectos evaluados se encuentran costos de inscripción, mensualidades, uniformes, tipo de futbol que se practica, instalaciones, horarios y datos de contacto.

Los resultados muestran una amplia diversidad de precios. En algunos casos, como la Academia Formativa Cuervos Colima o la Escuela de Futbol Hidro Gallos de Aguascalientes, no se cobra inscripción y las mensualidades se ubican en 230 y 390 pesos, respectivamente.

En contraste, algunas escuelas reportaron cuotas de inscripción superiores a los 3,000 pesos. Entre ellas se encuentran Soccer Bee Academia, en Monterrey, con una inscripción de 3,390 pesos, y la Academia de Futbol Tigres Hermosillo, con una cuota de 3,480 pesos.

Diferencias en uniformes e instalaciones

También se identificaron variaciones importantes en el costo de los uniformes. Algunas escuelas los incluyen dentro de la inscripción, mientras que otras cobran por separado los de entrenamiento y de competencia.

Uno de los casos señalados es la Escuela de Futbol Pumas 201 Cendosep, en la Ciudad de México, donde el uniforme de entrenamiento tiene un costo de 1,800 pesos y los uniformes de local y visita cuestan 1,200 pesos cada uno.

En materia de infraestructura, las escuelas ofrecen distintas modalidades de juego, desde futbol 5 hasta futbol 11. Asimismo, existen diferencias en el tipo de cancha, ya sea de pasto natural, sintético, techada o al aire libre, así como en la frecuencia y duración de los entrenamientos.

La Profeco precisó que la información corresponde al periodo en que se realizó el levantamiento, por lo que los precios y condiciones podrían haber cambiado al momento de la consulta por parte de los consumidores.

Recomendaciones antes de inscribir a un menor

Como parte de la guía, la dependencia recomendó comparar costos y características antes de tomar una decisión. También sugirió preguntar si la escuela participa en torneos y cuáles son los gastos adicionales asociados a estas competencias.

Otra recomendación es visitar personalmente las instalaciones para verificar el estado de las canchas, los materiales de entrenamiento y las medidas de seguridad disponibles para los alumnos. Además, aconsejó solicitar información sobre la experiencia y preparación del personal técnico encargado de las actividades.

La Procuraduría también llamó a confirmar si la escuela está afiliada a algún club, liga o asociación deportiva, revisar la disponibilidad de horarios y aclarar todo lo relacionado con la adquisición de uniformes. Asimismo, sugirió considerar la ubicación del plantel para facilitar los traslados y asegurar la continuidad de la práctica deportiva.

Finalmente, recomendó escuchar la opinión de la niña, niño o adolescente antes de realizar la inscripción y conservar toda la documentación relacionada con el servicio, incluidos comprobantes de pago, reglamentos y credenciales. También invitó a investigar la metodología de entrenamiento y los valores promovidos por cada institución.