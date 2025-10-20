Títulos de Netflix cierran con fuerte alza en la víspera de su reporte trimestral

Las acciones del gigante del streaming Netflix subieron 3.3% este lunes tras el optimismo de los analistas ante la publicación de sus resultados del tercer trimestre que se darán a conocer este martes al cierre.

Bernstein reiteró su calificación de "superior al mercado" y fijó un precio objetivo de 1,390 dólares para las acciones.

La firma de inversión señaló que esperaba que los ingresos y los márgenes de Netflix cumplieran o superaran las expectativas.

También pronosticó que el crecimiento de suscriptores superará los 6 millones en el trimestre, por encima de la estimación consensuada de 5.6 millones, citando las saludables tendencias publicitarias y el impacto de los anteriores cambios de precios.

UBS reiteró su calificación de "comprar" y un precio objetivo de 1,495 dólares. Wall Street anticipó en general unos resultados sólidos, con previsiones de crecimiento de los ingresos de alrededor del 17% y de los beneficios por acción de aproximadamente el 29% en comparación con el año anterior.