Lectura 1:00 min
Títulos de Netflix cierran con fuerte alza en la víspera de su reporte trimestral
La plataforma de streaming publicará sus resultados del tercer trimestre el martes al cierre de la sesión de Wall Street.
Las acciones del gigante del streaming Netflix subieron 3.3% este lunes tras el optimismo de los analistas ante la publicación de sus resultados del tercer trimestre que se darán a conocer este martes al cierre.
Bernstein reiteró su calificación de "superior al mercado" y fijó un precio objetivo de 1,390 dólares para las acciones.
La firma de inversión señaló que esperaba que los ingresos y los márgenes de Netflix cumplieran o superaran las expectativas.
También pronosticó que el crecimiento de suscriptores superará los 6 millones en el trimestre, por encima de la estimación consensuada de 5.6 millones, citando las saludables tendencias publicitarias y el impacto de los anteriores cambios de precios.
UBS reiteró su calificación de "comprar" y un precio objetivo de 1,495 dólares. Wall Street anticipó en general unos resultados sólidos, con previsiones de crecimiento de los ingresos de alrededor del 17% y de los beneficios por acción de aproximadamente el 29% en comparación con el año anterior.