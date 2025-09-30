Tasas de interés de Cetes hilan segunda semana a la baja

Esta semana los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) volvieron a bajar, en línea con las expectativas de una política monetaria menos agresiva hacía el último trimestre del año.

La tasa del Cete a 28 días se ubicó en 7.19%, una bajada marginal de 0.01 por ciento. El monto colocado fue de 7,000 millones de pesos, la demanda por este instrumento fue de 2.44 veces lo subastado. Con este resultado la tasa de interés del Cete a 28 baja por tercera semana consecutiva y se coloca en niveles no vistos desde la subasta del 14 junio de 2022 cuando registró 7.19 por ciento.

El Banco de México (Banxico) también colocó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.47%, un descenso de 0.03 puntos porcentuales frente a la última emisión, y una demanda 3.34 veces.

La disminución en los rendimientos de los Cetes ocurre después de la reunión de política monetaria del Banxico, en la que los miembros de la Junta de Gobierno de banco central recortaron la tasa de referencia en 25 puntos base, ubicando el precio del dinero en 7.50 por ciento.

Hacia delante, la Junta de Gobierno del Banxico valorará recortes adicionales a la tasa de referencia. De acuerdo con analistas de Monex Casa de Bolsa, se espera que la tasa de referencia cierre el año en 7 por ciento.

Además, se subastaron Cetes a 181 días, por un monto de 14,300 millones de pesos a una tasa de 7.55%, una disminución de 0.02% respecto de la última emisión, y una demanda de 2.86 veces el monto ofertado.

También se subastaron 14,000 millones de pesos en Cetes a 350 días a una tasa de 7.63%, bajando 0.07 puntos porcentuales respecto a la última emisión, con una demanda por este instrumento de 2.96 veces el monto colocado.