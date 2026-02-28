Trump arranca carrera hacia elecciones intermedias en medio de baja aprobación

El mensaje del presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump, sobre el estado de la Unión es un discurso para iniciar la campaña rumbo a las elecciones intermedias, en noviembre próximo, señalaron personas académicas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

En la conferencia de prensa a distancia “El Estado de la Unión de Trump: Implicaciones y Repercusiones”, Oliver Santín Peña, experto en política canadiense y de EUA, dijo: se dio en medio de una clara caída de la aprobación del mandatario en las encuestas de opinión, se dirige a los votantes y, en especial, a los apartidistas, quienes pueden inclinar la balanza en algunos estados.

El escenario es complicado para el magnate y por eso “hay que tener la mirada atenta ante cualquier conflicto militar que pueda surgir antes de las elecciones”, ya que ha sido reiterado que esa nación se “comprime” alrededor del liderazgo cuando se siente amenazada, puntualizó.

La situación de América del Norte es compleja, toda vez que tenemos tres gobernantes: una presidenta que surge de movimientos universitarios y sociales, una académica; un empresario populista; y un tecnócrata, “lo cual genera un escenario inédito en cuanto a los liderazgos y, por lo tanto, intenso”.

Asimismo, recalcó que México y Canadá no fueron un tema recurrente, lo cual resulta positivo en especial ante el ambiente duro que se está dando en estas fechas con motivo de la revisión del T-MEC, y así “no se tensa más la difícil situación que se vive en algunos sectores”.

En contraste, Estefanía Cruz Lera, dedicada al área de estudios geopolíticos y estratégicos, especialista en incorporación política de minorías en EU y sistema político estadounidense, manifestó que en nuestra nación nos deberían preocupar las omisiones que hizo el mandatario, entre ellas el comercio internacional.

Llama la atención que no haya referencia al fortalecimiento de las relaciones con los aliados comerciales, o de las cadenas estratégicas para el futuro, lo cual me hace pensar en un panorama complicado en la renegociación del T-MEC. La única expresión que hace de México es bastante negativa, al mencionar que “extensas partes” del territorio están controladas por el narcotráfico.

A pesar de que el discurso fue de hora con 47 minutos, en realidad el estado de la Unión duró 15. Habló de pocos aspectos, y el resto del tiempo se dedicó a cuestiones que apelan más a la idea de que el ciudadano estadounidense tiene grandes posibilidades y méritos.

No distingue entre estar en campaña y en el cargo, y numerosos de sus discursos oficiales son propagandísticos; buscan llamar al voto. El acto de ayer lo utilizó como propaganda rumbo a las elecciones intermedias de este año, atacando a los demócratas en cuestiones, incluso, irrelevantes. “La carrera apenas está comenzando”, subrayó.

A decir de Raúl Benítez Manaut, especialista en teoría de conflictos y negociaciones de paz, geopolítica y seguridad nacional de México, y seguridad en América del Norte, el mensaje fue ambivalente, de altibajos, y en el cual “lo negativo en la política interna de esa nación, fue dejado de lado”.

Fue para los ricos, cuando se estima que ha aumentado 40% el precio de la vivienda y de los alimentos para los sectores más pobres. Se trató del comienzo de campaña polarizada.

Consideró que la mayor preocupación de las autoridades mexicanas es que para Trump “no existen Canadá ni México”, ni es prioridad el tratado comercial entre los tres países. La nación de la hoja de maple tiene más opciones que nosotros para “darle vuelta” al acuerdo comercial si la negociación se pone difícil, porque cuenta con un primer ministro que es de los mejores economistas del mundo y mantiene libre comercio con 80 países.

El magnate tendrá que “jugar” entre dar gusto a la base que ya se decidió por su partido y no va a cambiar de opinión; y ser más flexible con las demandas de la clase media baja en las que el aumento de los precios de los alimentos pega duro, y podría tomar la opción de los demócratas. Sin embargo, “no es sencillo jugar con tanta radicalidad en sus discursos”, apuntó Benítez Manaut.

(Con información de la UNAM)