Tasas de interés de Cetes a la baja en subasta de Banxico

Las tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) operaron a la baja de acuerdo con los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales de Banco de México, en línea con las expectativas de un posible recorte a la tasa de referencia en su reunión de política monetaria de este jueves.

La tasa del Cete a 28 días se ubicó en 7.20%, disminuyendo 0.05 por ciento. El monto colocado fue de 7,000 millones de pesos, la demanda por este instrumento fue de 2.60 veces lo ofertado. Con este resultado la tasa de interés del Cete a 28 días hila su segunda subasta a la baja y se ubica en niveles no vistos desde junio de 2022.

El banco central también colocó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.50%, un descenso de 0.03 puntos porcentuales frente a la última emisión, y una demanda 3.92 veces.

Las tasas de interés de los Cetes han experimentado una notable disminución en lo que va del año. De acuerdo con datos de Monex Casa de Bolsa, la tasa de interés del Cete a 28 días ha retrocedido 254 puntos base, mientras que la tasa del Cete a 91 días ha bajado 229 puntos base.

La disminución en los rendimientos de los Cetes ocurre dos días antes de la reunión de política monetaria de Banxico, en la que los inversionistas esperan que los miembros de la Junta de Gobierno del banco central apliquen otro recorte de 25 puntos base a la tasa de referencia, con lo que el costo del dinero pasaría de 7.75 a 7.50 por ciento.

De confirmarse el ajuste, sería el tercer recorte consecutivo en lo que va del 2025, lo que refuerza la expectativa de que las tasas continúen descendiendo hacia finales del año. De acuerdo con información de la encuesta de expectativas de Citi, la media de los participantes espera que la tasa de política monetaria cierre 2025 en 7 por ciento.

Además, se subastaron Cetes a 175 días, por un monto de 14,600 millones de pesos a una tasa de 7.57%, una disminución de 0.09% respecto de la última emisión, y una demanda de 3.07 veces el monto ofertado.

También se subastaron 18,000 millones de pesos en Cetes a 707 días a una tasa de 7.89, bajando 0.18 puntos porcentuales respecto a la última emisión, con una demanda por este instrumento de 2.26 veces el monto colocado.