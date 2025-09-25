Banxico recorta 25 puntos base la tasa de interés a 7.50%

El Banco de México (Banxico) redujo este jueves su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como esperaba el mercado, para llevarla a un nivel de 7.5 por ciento.

El recorte estuvo en línea con un sondeo de Reuters y un día después de conocerse que la inflación general aceleró en la primera quincena de septiembre, aunque menos que lo previsto, al ubicarse en un 3.74 por ciento. El índice subyacente siguió por encima de la meta de la autoridad monetaria al alcanzar un 4.26 por ciento.

Con el movimiento del jueves, el Banxico ha reducido su tasa referencial en 375 puntos base desde principios de 2024 como parte de un ciclo de reajustes después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11.25 por ciento.

INFORMACIÓN EN PROCESO...