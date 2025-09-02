Cetes vs. bancos: ¿Qué instrumentos dan más por tu dinero?

En el mercado existen diversos esquemas de ahorro, desde los más seguros que generan menores rendimientos hasta los de mayor riesgo, con ganancias más exponenciales.

Dos de ellos son los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) y los planes personales que ofrecen los bancos, a través de Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV).

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene un simulador de ahorro e inversión que permite comparar la Ganancia Anual Total (GAT) que ofrecen los Cetes y la banca tradicional.

La hipótesis plantea un plan personal con un ahorro de 10,000 pesos a cinco años, en un plazo de 28 días, desde el 29 de junio de 2025.

De acuerdo con la Condusef, que cita datos del Banco de México, Cetesdirecto y Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) ofrecen el mayor rendimiento. En ambos casos, la GAT anual es de 8.30 por ciento. Esto implica que el monto total al final del periodo es de 14,898.44 pesos.