Taiwanesa TSMC alcanza beneficio récord en 3T por boom de la IA

El gigante tecnológico taiwanés TSMC reportó este jueves un beneficio neto récord en el tercer trimestre del año, impulsado por la fuerte demanda de microchips utilizados en los iPhone e inteligencia artificial.

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), mayor contratista mundial para la fabricación de chips, ha recibido inversiones masivas gracias al frenesí en torno a la IA.

Nvidia y Apple, clientes de TSMC, figuran entre las firmas que han invertido miles de millones de dólares en los chips, servidores y centros de datos, desatando temores de una burbuja.

TSMC indicó que su beneficio neto para julio, agosto y septiembre se disparó 39.1% interanual a 452,300 millones de nuevos dólares taiwaneses (unos 14,700 millones de dólares).

Se trata de un récord trimestral que superó la expectativa de 406,670 millones de nuevos dólares taiwaneses de una encuesta de analistas consultados por Bloomberg News.

Los ingresos del tercer trimestre aumentaron 30%, también encima de los pronósticos.

El anuncio de TSMC se dio tras una intensificación de las tensiones entre Washington y Pekín, con restricciones estadounidenses a las exportaciones a China, posibles aranceles sobre los semiconductores y restricciones chinas a la exportación de tierras raras.

"El crecimiento de la IA será muy dramático" y "muy positivo", declaró el presidente de TSMC, CC Wei, al ser consultado sobre el impacto de la disputa entre Washington y Pekín.

Los gastos relacionados con la IA crecen en todo el mundo. Según la firma estadounidense Gartner, deben alcanzar aproximadamente 1.5 billones de dólares en 2025 y superar los 2 billones de dólares en 2026, equivalente a 2% del PIB mundial.

"No es solo el nuevo iPhone de Apple el que impulsa las ventas. Clientes de IA como Nvidia y AMC también han aumentado sus pedidos de chips de alta gama", comentó a AFP Dilin Wu, investigador de estrategia de Pepperstone.