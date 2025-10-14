China reduce 25.3% sus exportaciones de tierras raras al mundo

China registró una reducción interanual de 25.3% en sus exportaciones de tierras raras al mundo en el primer semestre del 2025, a 192 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Administración General de Aduanas de China.

Estas ventas externas chinas de compuestos y metales de tierras raras alcanzaron un récord en el año completo del 2022, al ascender a 1,064 millones de dólares.

Pero luego siguió una caída continua: en 2023 bajaron a 764 millones de dólares y en 2024 disminuyeron a 489 millones.

Esta tendencia se presenta mientras el gobierno de China ha implementado tres estrategias sobre las tierras raras: restricciones a sus exportaciones, un mayor control a través de la trazabilidad y un aseguramiento en el suministro.

Entre muchos otros usos, las tierras raras se usan en aleaciones para turbinas eólicas marinas, vidrios resistentes a radiación espacial, cerámicas superconductoras, catalizadores para depurar emisiones de aviones, pigmentos para billetes de seguridad, sensores médicos de alta precisión y recubrimientos ópticos para satélites y telescopios avanzados.

Frente al mismo contexto de la trayectoria descendiente de las exportaciones chinas de tierras raras, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el viernes pasado con imponer aranceles adicionales de 100% a las importaciones de productos desde China, como consecuencia de las restricciones al comercio de esos productos.

De acuerdo con un estudio del Congreso estadounidense, las empresas chinas han aumentado significativamente su procesamiento y refinación nacional de tierras raras mediante la firma de acuerdos mineros con países ricos en recursos para asegurar el suministro de los minerales críticos utilizados en baterías.

El níquel, el litio y el cobalto son insumos vitales para la fabricación de baterías, para las cuales China carece de recursos internos sustanciales.

En 2022, China firmó un acuerdo de 14,000 millones de dólares para la extracción de níquel en Indonesia y otro de 422 millones de dólares para la extracción de litio en Zimbabue, complementando los acuerdos existentes en la República Democrática del Congo, donde las empresas chinas poseen 80% de la minería de cobalto.

Las empresas chinas continúan expandiendo su control sobre la industria minera mundial de minerales críticos. Según GlobalData, se prevé que el número de minas de minerales críticos planificadas, ya sea en desarrollo o en fase de exploración por empresas chinas fuera de China, se duplique con creces, alcanzando las 89, frente a las 40 actualmente en funcionamiento.

Muchas de estas minas planificadas operarán en países en desarrollo miembros de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta en África y el Sudeste Asiático, donde la inversión china en metales y minería está alcanzando máximos históricos.

China es el mayor exportador de metales de tierras raras, con 34 millones de dólares en la primera mitad del 2025, y también es el mayor exportador de compuestos de tierras raras, con 192 millones de dólares en el mismo periodo.

Nuevas reglas de China en tierras raras:

Se exige a los proveedores extranjeros obtener la aprobación de Beijing para exportar ciertos productos si más del 0.1% de su valor total proviene de materiales de tierras raras o tecnologías de procesamiento de tierras raras de origen chino.

Esta restricción se aplica incluso a productos manufacturados fuera de China si utilizan ciertos materiales o tecnologías chinos.

Los controles abarcan las tecnologías utilizadas en la minería, la fundición y otros pasos de procesamiento de tierras raras.

Las licencias relacionadas con semiconductores o el desarrollo de inteligencia artificial (IA) se concederán caso por caso.

Las solicitudes de exportación de productos con fines militares generalmente no serán aprobadas o serán denegadas.

Beijing también requerirá licencias para la exportación de ciertas baterías de litio y algunos equipos y materiales utilizados para fabricarlas.

Acciones vinculadas a tierras raras ganan entre tensión EU-China

Las acciones de las empresas estadounidenses de tierras raras operaban al alza el lunes, luego de que el presidente Donald J. Trump amenazó a China con aplicar represalias en respuesta a su intención de endurecer sus controles de exportación sobre esas materias primas.

Las acciones de USA Rare Earth avanzaban 21.3% en las primeras horas de operación del lunes, con lo que se encaminaban a su segundo mejor desempeño en octubre, mientras que Sizzle Acquisition II ganaba 4% y se perfilaba a su mejor jornada desde su debut en el Nasdaq, el pasado 5 de septiembre.

Por su parte, MP Materials subía 12%, en lo que sería su mejor día en tres meses, y Energy Fuels repuntaba 13% para marcar su mejor sesión en un mes.

Las tierras raras son un subconjunto de minerales críticos que constituyen insumos cruciales en las plataformas de armas, la robótica, los vehículos eléctricos y otras aplicaciones de Estados Unidos.

Trump amenazó a China con un aumento masivo de aranceles en represalia por la imposición por parte de Beijing de estrictos controles a la exportación de tierras raras. No obstante, el presidente moderó su discurso el domingo al afirmar que la situación con China “estará bien”.

En tanto, China dijo que no quería una guerra comercial, pero tampoco temía a una, al tiempo que señaló que aplicaría con prudencia sus nuevos controles y que estos no implicaban prohibir las exportaciones. (Con información de Redacción)