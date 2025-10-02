Siete Magníficas suman 2.5 billones de dólares en III Trimestre

El incremento en las acciones de las Siete Magníficas en el tercer trimestre del año, las hizo ganar más de 2.5 billones de dólares en valor de capitalización, colectivamente.

En conjunto, las siete acciones tecnológicas de gran capitalización que conforman el índice sumaron 2.756 billones de dólares, según Economática, de julio a septiembre. Este año ganan 3.1 billones dólares.

NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla, que en conjunto valen más de 20 billones de dólares, representan cerca de un tercio de la capitalización de mercado del S&P 500.

Alphabet, matriz de Google, lideró el avance en capitalización con 797,611.41 millones de dólares, para un total de 2.942 billones.

La fabricante del iPhone, Apple, sumó 714,425.09 millones de dólares, para un valor de 3.778 billones. NVIDIA, el gigante de la inteligencia artificial, aportó 678,938 millones de dólares para totalizar en 4.533 billones, con lo que es la compañía más valiosa.

El tercer trimestre concluyó con repuntes significativos en la mayoría de los principales índices accionarios. Además, los acuerdos comerciales parciales, una política monetaria más flexible y el creciente interés en la inversión en inteligencia artificial continúa favoreciendo el optimismo entre los inversionistas en las acciones tecnológicas.

Alexandre Zilliox y Karen Kharmandarian – co-gestores, IA & Robotics Fund para Natixis, aseguraron que el atractivo de las acciones es la inversión hacia la IA y tecnología. “Siempre ha sido de interés para los inversionistas diferenciar el nivel de exposición de esas empresas a la IA y el grado en que se beneficiarán de esa tecnología. Si bien la marea creciente de IA del año pasado elevó a las Siete Magníficas, esa tendencia continuará”, explicaron.

En Wall Street avanzan, menos Meta

El fondo cotizado en Bolsa (ETF) Roundhill Magnificent Seven, ganó 16.92% a 64.83 unidades al tercer trimestre.

Las acciones de Tesla son las que más subieron (40%), seguidas por Alphabet (38.07%) y Apple (25.25%). También NVIDIA (18.10%) y Microsoft (4.30%) ganaron. Los papeles que menos subieron fueron los de Amazon (0.08%). Por el contrario, los títulos de Meta cayeron 0.44 por ciento.

Alik García, subdirector de Análisis Bursátil de Valmex, comentó que para la temporada de reportes al tercer trimestre se espera un alza conjunta en utilidades netas de 32.83 por ciento. “Anticipamos un crecimiento en utilidades netas para el S&P 500 de 8.8%, lo que significa que las Siete Magníficas tendrán su undécimo trimestre venciendo en crecimiento al S&P 500”.