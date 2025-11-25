Sin señales de una burbuja tecnológica en el mercado: analistas

El creciente fanatismo por las empresas de Inteligencia Artificial (IA) y las altas valoraciones en sus acciones, así como su gran valor de capitalización en Bolsa han prendido las alarmas sobre una posible burbuja en el sector tecnológico; sin embargo, expertos consideran que no se percibe ninguna burbuja tecnológica.

Roberto Solano, gerente de Análisis en Monex Casa de Bolsa, aseguró que "no se percibe una burbuja en la actualidad; sin embargo, se observa un exceso de optimismo, y existen valuaciones muy elevadas en segmentos específicos del mercado”.

Consideró que si bien hay elementos de preocupación, no se cumplen las condiciones de una burbuja, que requeriría valuaciones extremadamente irracionales y la falta de capacidad de flujo.

“La condición actual es una etapa donde se están impulsando proyectos de IA y aunque hay empresas que están siendo pagadas en exceso, especialmente en el sector de semiconductores, las grandes firmas están demostrando su capacidad de generar flujos, lo cual evita que se cumpla la definición fundamental de una burbuja tecnológica”, detalló.

Julián Fernández, analista independiente, coincidió que aún no hay una burbuja, aunque sí existe un riesgo significativo y hay señales claras que deben ser monitoreadas.

“El sector tecnológico está experimentando un ciclo de euforia alimentado por la IA y la digitalización acelerada. Este flujo de capitales está generando la idea de una burbuja”, explicó, y agregó que la tecnología sigue liderando el mercado, pero el peligro principal no está en la innovación. “El peligro reside en el precio que se está pagando hoy por la narrativa especulativa de la innovación, como la creencia de que la IA va a ser el boom”.

Carlos González, analista independiente, comentó que respecto a que si hay una burbuja, “me parece que no. Pero sí hay el pago de una prima relevante. Las empresas cuentan con liquidez y hay un negocio real”.

Resaltó que el riesgo es que el crecimiento sea mucho menor de lo que anticipa el mercado, lo cual podría llevar a un ajuste. “Me parece que ese si es un riesgo más real”.

Diferencias con las puntocom

Roberto Solano consideró que a diferencia con la burbuja puntocom, es que las empresas tecnológicas actuales sí están generando flujo. “Generan ingresos a través de publicidad, venta de licencias o productos de IA como Copilot de Microsoft y ChatGPT de OpenAI”.

En contraste, con las puntocom no había capacidad de flujo, y se compraban acciones de Internet sin saber a qué se dedicaban, explicó.

Para los expertos hay supuestos que podrían llevar a una burbuja.

Que el apetito por las acciones tecnológicas se retome y continúe impulsando los precios y las valuaciones, así como que el crecimiento de las utilidades empiece a aminorarse y presione más los múltiplos a los que se pagan.

Acciones por las nubes

Las acciones que más han crecido en el año son las de las Siete Magnificas, relacionadas con la IA, que han registrado aumentos de doble dígito.

El ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) Global X Artificial Intelligence & Technology (AIQ), que invierte en compañías que se benefician de la IA crece 27.46 por ciento.

Los papeles de Alphabet, matriz de Google, suben 70.83%, seguido por NVIDIA, fabricante de chips de IA, 32.41% y Microsoft, desarrolladora de software, con un alza de 13.16 por ciento.

El fabricante del iPhone, Apple, tiene un rendimiento de 10.60%, Meta Platforms de 8.66%, las de la principal plataforma de comercio electrónico, Amazon 4.69% y Tesla, armadora de autos eléctricos 3.85 por ciento.

Otras acciones de IA que también se han beneficiado son las de Micron (166.79%), AMD (70.63%) y Broadcom (66.11%).

Wall Street revierte pérdidas y cierra con avances

Los tres principales índices de Wall Street revirtieron las pérdidas con las que iniciaron la jornada y cerraron con ganancias este martes.

Los resultados favorables de los índices fueron apoyados por apuestas de un tercer recorte consecutivo a la tasa de la Reserva Federal (Fed) en diciembre.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 1.43% a 47,112.14 unidades, el S&P 500 avanzó 0.91% a 6,765.88 puntos. El Nasdaq subió 0.67% a 23,025.59 unidades.

“Los mercados revirtieron las pérdidas iniciales, conducidas por la presión que enfrentaron NVIDIA y otras empresas del sector de semiconductores tras la posibilidad de que Meta Platforms utilizará los chips especializados de Google internamente para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, lo que el mercado consideró que retaría el dominio de NVIDIA en esta industria”, comentaron analistas de Actinver.

Pese a ello, la recuperación que están experimentando las empresas de Salud y Consumo Discrecional logró sobreponerse a estas correcciones, añadieron.

“Los mercados en Estados Unidos cerraron al alza, impulsados por segundo día consecutivo por las crecientes expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed”, aseguraron especialistas de GBM Reserch.

Añadieron que otro factor que influyó en los indices fue que Alphabet volvió a destacar tras alcanzar otro máximo histórico.

Por su parte, las dos bolsas de valores de México finalizaron con avances, en línea con sus pares estadounidenses.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.11% a 63,214.56 unidades, mientras que el índice FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), ganó 1.14% a 1,257.77 puntos. (Cristian Téllez)