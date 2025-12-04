Cinco años liderando Merco: Unilever de México consolida su reputación en consumo masivo

Unilever de México celebra cinco años como la empresa con mejor reputación en la categoría de Consumo Masivo del ranking Merco Empresas, una distinción que refleja la solidez en su estrategia de negocio, cultura organizacional y compromiso con la sustentabilidad y la innovación.

“Este reconocimiento demuestra el esfuerzo de nuestros colaboradores, que trabajan todos los días para llevar productos superiores a los hogares mexicanos y al mundo. Nos llena de orgullo saber que cada acción en Unilever cuenta, que podemos crecer con responsabilidad y generar un impacto positivo”, dijo Mei Crespo, Directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de Unilever de México y Foods Latam, en entrevista con El Economista.

Con más de seis décadas de presencia en el país, la compañía emplea a más de 7,000 personas y opera cinco plantas en Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Nuevo León, todas abastecidas con energía 100% renovable.

Una reputación basada en tres pilares

Crespo explicó que la estrategia de reputación de Unilever se sostiene en tres pilares fundamentales: el ambiental, el social y gobernanza.

En materia ambiental, la empresa ha integrado la sustentabilidad como eje transversal de su operación. “Trabajamos en cuatro pilares principales: clima, naturaleza, plásticos e impacto social positivo. Queremos que cada producto llegue con una huella ambiental baja”, destacó.

Hoy, el 94% de las hierbas y vegetales utilizados en su portafolio de caldos y sopas provienen de fuentes sustentables, y la planta de aerosoles en CIVAC, Morelos, es la primera Cero Emisiones que Unilever tiene en Latinoamérica, al eliminar el uso de combustibles fósiles y garantizar cero residuos enviados a relleno sanitario.

El segundo pilar, el social, se refleja en iniciativas como el Proyecto Dove para la Autoestima, que cumple 20 años y ha beneficiado a más de 100 millones de niñas y niños en todo el mundo, incluyendo miles en México, mediante talleres educativos para fortalecer la confianza y el autoestima.

Finalmente, el tercer pilar es la ética corporativa, “la base sobre la que construimos confianza con nuestros consumidores, colaboradores y socios estratégicos”, dijo Crespo.

Esta visión ha permitido a Unilever mantener altos estándares de gobernanza y diversidad: actualmente, el 55% de su Junta Directiva está conformada por mujeres.

Innovación con propósito

La innovación es otro de nuestros motores de liderazgo. “Hay muchos equipos detrás asegurando que nuestros productos sean superiores y respondan a las necesidades del consumidor”, señaló Crespo.

En México, la compañía ha impulsado una estrategia de premiumización y desarrollo de productos con valor agregado, desde el nuevo Rexona All Body Deo, el primer desodorante para todo el cuerpo, hasta la línea Dove Derma Care, que aplica ciencia dermatológica para llevar el skincare al cuero cabelludo.

La digitalización y el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de datos permiten a Unilever anticipar tendencias y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. “Buscamos conectar con nuestros consumidores y responder a estas nuevas necesidades de manera auténtica y responsable”, agregó.

Una cultura ganadora

Internamente, Unilever ha construido una cultura organizacional sólida y orientada al desarrollo de su talento. “Somos más de 7,000 personas en México con una cultura ganadora que busca estar tres pasos adelante, enfocarse en lo que realmente importa y promover conversaciones abiertas con nuestra gente”, aseguró Crespo.

Este entorno inclusivo y flexible ha posicionado a Unilever como la empresa de consumo masivo número uno en el ranking Merco Talento.

Compromiso a futuro

Para los próximos años, Unilever mantiene su apuesta por México. Este año anunció nuevas inversiones en conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer sus operaciones locales y expandir la exportación de productos a través del sello “Hecho en México”.

“Cada producto que producimos en México lleva consigo lo mejor de nuestra gente. Unirnos al distintivo ‘Hecho en México’ es reconocer el talento, el esfuerzo y la pasión de los mexicanos” concluyó Crespo.