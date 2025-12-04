¿Quiénes son los 13 ganadores a los Premios IMPI a la Innovación Mexicana 2025?

Cuernavaca, Morelos.- El Instituto Mexicanos de la Propiedad Industrial (IMPI) dio a conocer este jueves a los ganadores de los Premios IMPI a la Innovación Mexicana 2025.

Santiago Nieto, director general del IMPI, dio a conocer a los ganadores en el marco de STS Forum e InnovaFest LATAM 2025, acompañado del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Estos son los triunfadores en las 13 categorías:

Categoría 1: Patente Formulación de nuevos anticuerpos recombinantes y composiciones neutralizantes del veneno del alacrán centruroides huichol.

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La invención propone una alternativa moderna y ética: anticuerpos recombinantes humanos en formato scFv, capaces de neutralizar de forma específica las toxinas responsables de la intoxicación por la picadura de Centruroides huichol. Esta solución se basa en investigaciones recientes que identifican que solo unas pocas toxinas son las responsables del daño y que pueden neutralizarse con 2–5 anticuerpos altamente específicos, eliminando así la necesidad de animales y ofreciendo un tratamiento más preciso, seguro y eficiente.

Hugo Valencia Martínez, Timoteo Celso Olamendi Portugal, Lourival Domingos Ponssani Postay, Lidia Riaño Umbarila y Baltazar Becerril Luján.

Categoría 2: Modelo de Utilidad Colector solar de doble paso.

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

El colector solar de doble paso es un calentador de aire de alta eficiencia que funciona únicamente con energía solar y está diseñado para aplicaciones domésticas e industriales, especialmente en procesos de secado. Su estructura ligera, compacta y regulable permite captar mejor la radiación solar y generar aire caliente mediante un sistema de doble cámara, flujo turbulento y recirculación controlada. La invención ofrece ventajas clave frente a colectores convencionales: mayor eficiencia térmica, un gasto másico significativamente superior, materiales accesibles, manufactura sencilla y una vida útil mayor a 20 años.

Juan Rodríguez Ramírez y Lilia Leticia Méndez Lagunas.

Categoría 3: Diseño Industrial Modelo industrial de bloque de construcción

Es un sistema tridimensional modular inspirado en principios de origami autodidacta. Su geometría única permite crear múltiples configuraciones estables con un solo tipo de pieza, facilitando el diseño, prototipado y construcción de estructuras complejas sin necesidad de herramientas especializadas. Esta versatilidad lo convierte en un recurso eficiente y sostenible para educación STEM, arquitectura, urbanismo, arte contemporáneo y diseño industrial, reduciendo tiempos, costos y desperdicios frente a sistemas tradicionales.

Roberto González Gurrola Gal

Categoría 4: Invenciones asociadas a la Música Modelo industrial de herramienta giratoria para la enseñanza musical

La herramienta giratoria para la enseñanza musical es un diseño industrial didáctico que facilita la comprensión de conceptos musicales mediante una interfaz física e intuitiva basada en el círculo de quintas. Conformada por dos discos superpuestos, permite visualizar simultáneamente escalas mayores, menores y pentatónicas, así como acordes, grados tonales, armaduras y modulaciones. Su diseño, construido sobre una retícula basada en la sección áurea, ofrece claridad visual, accesibilidad para principiantes y profundidad funcional para músicos avanzados. A diferencia de dispositivos similares, esta invención integra múltiples estructuras musicales en un solo mecanismo compacto, permitiendo explorar relaciones armónicas complejas de manera rápida y tangible.

Jesús Irvin Herrera Aquino

Categoría 5: Agua y sostenibilidad hídrica Aparato accesorio electrolítico para tanque

La invención consiste en un dispositivo electroquímico diseñado para instalarse en tanques Imhoff y mejorar significativamente la eficiencia del tratamiento de aguas residuales. El sistema integra módulos de electrodos que generan in situ coagulantes y burbujas de hidrógeno, lo que optimiza la sedimentación y la remoción de contaminantes sin necesidad de añadir químicos externos. Esta tecnología ha demostrado lograr hasta un 91% de reducción en la Demanda Química de Oxígeno (DQO), extendiendo la vida útil de la infraestructura existente y elevando la calidad del efluente tratado.

Universidad Veracruzana / Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

José Ángel Cobos Murcia, Víctor Esteban Reyes Cruz, Eduardo Hernández Aguilar y Nayeli Gutiérrez Casiano.

Categoría 6: Medio ambiente y energías limpias Celda solar de perovskita MAPbI₃ estabilizada por aditivos derivados de teofilina, depositada sobre nanofibras de óxido de grafeno embebido en carbono por la técnica de electrohilado

Centro de Investigación en Química Aplicada

La invención consiste en una celda solar de perovskita MAPbI₃ significativamente más estable y eficiente gracias a dos innovaciones combinadas: el uso de aditivos derivados de teofilina que protegen la perovskita frente a humedad, oxígeno y radiación UV, y el desarrollo de una banda transportadora de electrones basada en nanofibras de PAN dopadas con óxido de grafeno, transformadas en nanotubos de carbono mediante electrohilado y calcinación. Esta integración mejora la conductividad, la adhesión y la estabilidad mecánica del dispositivo, permitiendo fabricar celdas con eficiencias superiores al 15% y con una durabilidad notable después de cientos de horas en condiciones ambientales reales.

Gracias a esta arquitectura multicapa inédita, la tecnología ofrece ventajas claras para la industria fotovoltaica: mayor vida útil de los módulos, reducción de costos de mantenimiento, procesos de manufactura escalables y compatibilidad con equipos estándar.

Arian Espinosa Roa Gethzemani Mayeli Estrada Villegas Eduardo Maximiano Sánchez Cervantes Edgar González Juárez.

Categoría 7: Aeroespacial y electromovilidad Sistema de aeronave de transporte con empenaje y tren de aterrizaje

Centros Culturales de México, A.C.

La invención describe un sistema para aeronaves de transporte VTOL —capaces de despegar y aterrizar vertical u horizontalmente— que combina un sistema de empenaje y un tren de aterrizaje optimizados para mejorar la estabilidad, seguridad y eficiencia en vuelo. El sistema de empenaje integra un tubo central ligero, una placa de soporte y un recubrimiento curvo que conforman una estructura aerodinámica resistente, junto con dos estabilizadores y dos timonvadores controlados por servomotores. Esta configuración permite una mayor estabilidad longitudinal durante el vuelo horizontal y facilita el control de la transición entre los modos de vuelo vertical y horizontal, reduciendo el consumo energético y aumentando la maniobrabilidad.

Fidencio Tapia Rodríguez, Leticia Gaytán Hernández Magro, Luis Alberto Barroso Moreno, Ignacio Turrubiartes Alvarado, Ulises Montiel Pichardo y Moisés Arturo Barajas Maraveles.

Categoría 8: Semiconductores Método adaptativo de creación de compiladores de memorias a nivel layout para tecnologías multipropósito utilizando celdas estándar

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

La invención propone un método adaptativo para crear compiladores de memorias a nivel layout utilizando celdas estándar y macroceldas predefinidas, permitiendo generar memorias personalizadas sin depender de herramientas propietarias costosas ni de un nodo tecnológico específico. Este proceso automatiza la creación de archivos Verilog, LEF, DEF y temporización, integra un motor de aprendizaje automático para predecir área, consumo y frecuencia, y ofrece configuraciones flexibles que se ajustan a distintos tamaños, arquitecturas y tecnologías de fabricación. Con ello, se elimina la necesidad de diseñar memorias desde cero, se reduce la dependencia de proveedores de EDA y se democratiza el acceso a herramientas avanzadas de diseño de semiconductores. Su impacto es amplio: acelera el desarrollo de memorias para aplicaciones críticas como inteligencia artificial, dispositivos IoT, automotriz y electrónica de consumo, además de reducir costos y tiempos de ingeniería.

Susana Ortega Cisneros, Francisco Javier Rodríguez Navarrete, Emilio Isaac Baungarten León, Martín González Pérez, Germán Alonso Pinedo Díaz y Miguel Angel Rivera Acosta.

Categoría 9: Salud Equipo ultrasónico para el tratamiento no invasivo de la retina

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra

El dispositivo es un sistema ultrasónico no invasivo que aplica terapia focalizada en la retina mediante ultrasonido de baja intensidad y efectos no térmicos. Integra un transductor anular multi-elemento con control independiente, un generador multicanal y una interfaz computarizada que permite ajustar parámetros con precisión. Su arquitectura dirige la energía únicamente hacia la retina, evitando estructuras sensibles, y puede utilizarse tanto en clínicas como en el hogar gracias a su diseño portátil, modular y de bajo costo. Ofrece ventajas significativas frente a tecnologías previas: mayor seguridad al ser completamente no invasivo, focalización dinámica y adaptación a distintas patologías. Permite aplicaciones como la apertura controlada de la barrera hematorretiniana, la liberación de factores neurotróficos, el apoyo a terapias génicas y el tratamiento de enfermedades como retinopatía diabética, glaucoma y degeneración macular. Su potencial de uso domiciliario y su compatibilidad con modelos de planificación lo convierten en una herramienta accesible y de alto impacto para el sistema de salud.

Josefina Gutiérrez Martínez y Mario Ibrahín Gutiérrez Velasco.

Categoría 10: Jóvenes Innovadores Método para la producción de un sustituto de cuero animal y producto obtenido

La invención propone un sustituto del cuero animal y sintético a partir de micelio de hongos cultivado sobre residuos agroindustriales como bagazo, pajas o aserrines. Esta biotecnología aborda dos problemas críticos: el fuerte impacto ambiental del cuero tradicional —altas emisiones, uso intensivo de agua y químicos tóxicos— y la mala gestión de residuos agrícolas en México y América Latina. El proceso genera un material 100% biológico, biodegradable y de bajo impacto, que emula las propiedades mecánicas y estéticas del cuero sin recurrir a ganadería intensiva, petróleo o curtido químico. Su producción es rápida, reproducible, escalable y se integra en un modelo de economía circular que revaloriza desechos y reduce significativamente la huella hídrica y de carbono

Papel Laboratorio de Ideas, S.A. De C.V.

Amador Duarte González, Daniel Díaz Tazzer Herrerías, Ricardo Muttio Limas y Rodrigo Martín Barrientos.

Categoría 11: Mujeres Inventoras Recuperación de elementos de tierras raras y otros metales a partir de desperdicios electrónicos

Universidad Autónoma Metropolitana

Esta invención desarrolla un proceso limpio y eficiente para recuperar Indio (In) y elementos de tierras raras a partir de residuos electrónicos y minerales complejos, sin emplear ácidos agresivos ni condiciones extremas. El método utiliza disoluciones acuosas con pirofosfato y energía ultrasónica para liberar los metales de matrices estables y concentrarlos en un sólido magnético fácil de separar. Esto permite obtener elementos estratégicos —esenciales para pantallas, microchips, energías renovables y tecnologías avanzadas— con menor costo, menor impacto ambiental y mayor selectividad que los métodos tradicionales, donde hoy se recicla menos de 1 por ciento.

Gretchen Terri Lapidus Lavine, Astrid Delfina Toache Pérez, Ana María Bolarín Miró y Lizet Alvarado Hernández.

Categoría 12: Idea creativa o innovadora original que puesta en práctica brinde una solución innovadora Bloom Aura: Dispositivo Innovador para la Detección Temprana de Vaginosis Bacteriana y el Empoderamiento en la Salud Femenina

Bloom Aura es un dispositivo portátil, autoaplicable y de bajo costo diseñado para detectar de forma temprana la vaginosis bacteriana mediante un biosensor electroquímico que identifica directamente el biomarcador TMA⁺ en fluidos vaginales.

Este enfoque ofrece resultados en 20 segundos sin necesidad de laboratorio, personal especializado ni infraestructura clínica, convirtiéndolo en una herramienta accesible para mujeres en contextos urbanos y rurales. Su diseño integra un sensor potenciométrico, microelectrónica, una interfaz intuitiva y conectividad para seguimiento remoto, garantizando precisión, privacidad y sostenibilidad.

La tecnología propone un cambio de paradigma en el diagnóstico ginecológico al reducir costos, tiempos y subdiagnósticos asociados a la VB, y al empoderar a las mujeres con un método confiable desde el hogar. Con potencial de aplicación en salud comunitaria, telemedicina y consultorios, Bloom Aura avanza hacia su validación clínica y certificación como dispositivo médico, con miras a escalar su uso en México y mercados internacionales.

Hugo Esteban González Venegas, Erika Roxana Larios Durán, Laura Yazbeth Jiménez Olivares, María Fernanda Suárez Cruz y Emiliano Javier Ornelas Nande.

Categoría 13: Trabajo o proyecto de investigación que aporte soluciones de alto impacto

Dispositivo basado en inteligencia artificial para la detección y clasificación de arritmias mediante la estimación de biomarcadores morfológicos

Este proyecto propone el desarrollo de un dispositivo portátil basado en inteligencia artificial capaz de detectar y clasificar arritmias cardíacas mediante el análisis de biomarcadores morfológicos en señales de ECG. A partir de investigaciones previas que demostraron la eficacia de la tortuosidad como biomarcador y del modelo SVM como el clasificador más preciso, el proyecto busca integrar estas herramientas dentro de un sistema embebido seguro, validado y adaptable tanto a entornos clínicos como domiciliarios. El dispositivo aspira a mejorar el diagnóstico temprano y reducir complicaciones cardiovasculares graves mediante monitoreo en tiempo real, accesible incluso en regiones con infraestructura médica limitada. Su diseño portátil, de bajo costo y energéticamente eficiente favorece la democratización de tecnologías avanzadas.