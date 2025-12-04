Bolsa mexicana cierra con ganancias moderadas; destacan Pinfra y Quálitas

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este jueves. Los índices locales subieron levemente en una jornada de altibajos, mientras los inversionistas seguían evaluando la posibilidad de que la Reserva Federal recorte su tasa.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.18% a 63,714.86 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.22% a 1,264.94.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Pinfra, con un avance de 3.02% a 259.47 pesos, seguida por la aseguradora Quálitas, con 2.93% a 178.54 pesos, y Grupo Carso, de Carlos Slim, con 2.34% a 125.65.

"El S&P/BMV IPC ha estado muy consolidado toda la semana alrededor de 63,500 puntos y aunque a corto plazo está perdiendo su tendencia alcista, tampoco ha cambiado de dirección y a medio plazo se mantiene", afirmó Alexander Londoño, analista de ActivTrades.