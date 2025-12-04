Organizadores de Los Ángeles 2028 superan los 2,000 millones de dólares en ingresos comerciales

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 declaró haber superado los 2,000 millones de dólares en ingresos por patrocinios nacionales, lo que los sitúa en la senda de los Juegos de mayor éxito comercial de la historia del movimiento olímpico.

El mes pasado, la empresa de software financiero Intuit se convirtió en el sexto socio fundador de LA28, uniéndose así a Google, Honda, Starbucks, Delta y Comcast en el escalón más alto.

"Superar los 2,000 millones de dólares en patrocinios más de dos años y medio antes de la llegada de los Juegos LA28 es la confirmación de nuestra sólida posición y de nuestros progresos para organizar un acontecimiento épico y fiscalmente responsable", declaró en un comunicado Casey Wasserman, presidente de LA28.

"Junto con la organización de los Juegos, hemos construido una organización comercial de clase mundial que está ofreciendo la innovación y los resultados por los que hemos estado trabajando desde el primer día".

El presupuesto de LA28 para los Juegos asciende actualmente a unos 6,900 millones de dólares y se espera que dependa en gran medida de la financiación privada procedente del patrocinio, la venta de entradas, la hostelería y las licencias, así como de las aportaciones del Comité Olímpico Internacional.

LA28 también tiene previsto utilizar las numerosas sedes existentes en la ciudad en lugar de construir nuevas infraestructuras permanentes.

Los organizadores han insistido repetidamente en su objetivo de organizar el acontecimiento sin que ello suponga una carga para los contribuyentes locales. La ciudad de Los Ángeles ha acordado cubrir los primeros 270 millones de dólares de sobrecoste, pero los responsables de LA28 han previsto un superávit presupuestario.

"A medida que nos acercamos a 2025, reflexionamos sobre todos los hitos que esta organización ha conseguido a casi tres años de los Juegos LA28", declaró Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28.

"Desde un crecimiento comercial récord hasta el lanzamiento de programas de voluntariado y venta de entradas a la comunidad antes que nunca, nuestra estrella del norte sigue siendo ofrecer unos Juegos fiscalmente responsables con un impacto significativo para LA y más allá", dijo.

"Trabajamos día a día para que los Juegos sean más accesibles que nunca para los millones de personas que desean participar de forma significativa".

Los Juegos de Los Ángeles supondrán la tercera vez que la ciudad acoge unos Juegos Olímpicos, después de 1932 y 1984, y sus primeros Juegos Paralímpicos.