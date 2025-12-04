Comisión del Vaticano vota en contra de permitir que las mujeres sean diáconos

Una comisión de alto nivel del Vaticano votó en contra de permitir a las mujeres católicas ejercer como diáconos, manteniendo la práctica global de la Iglesia católica de mantener un clero exclusivamente masculino, según el informe entregado al papa León XIV y publicado el jueves.

La comisión, en una votación 7 a 1, dijo que la investigación histórica y teológica "excluye la posibilidad" de permitir a las mujeres servir como diáconos en este momento, pero recomendó un mayor estudio de la cuestión.

Los debates sobre la posibilidad de que las mujeres sean diáconos, que sean ordenadas y puedan ayudar en los servicios de la Iglesia pero no puedan celebrar misa, han convulsionado a la Iglesia de 1,400 millones de miembros durante la última década.

Los diáconos católicos pueden bautizar a personas, ser testigos de matrimonios y presidir funerales, entre otras tareas. En algunas zonas del mundo también pueden dirigir parroquias en ausencia de un sacerdote, pero éste debe seguir celebrando la misa.

Esta función, que durante siglos se consideró un peldaño hacia el sacerdocio, se volvió a considerar un puesto permanente para hombres católicos casados tras una serie de reformas de la Iglesia en la década de 1960.

Algunas mujeres han dicho que creen que Dios les pide que asuman el cargo, que la Iglesia entiende como una función de servicio.

El panel, dirigido por un cardenal y un sacerdote de la oficina doctrinal del Vaticano, incluyó a hombres y mujeres estudiosos de la Iglesia. El informe dijo que la evaluación del grupo sobre el asunto era sólida, pero "no permite a día de hoy formular un juicio definitivo".

El difunto papa Francisco instituyó dos comisiones para estudiar la posibilidad de que las mujeres sirvieran como diáconos, que, al igual que los sacerdotes, son ordenados, pero no pueden celebrar misa.

Las comisiones se reunieron en secreto. El informe del jueves constituye la primera publicación de los resultados de los debates.

El papa Juan Pablo II prohibió el sacerdocio femenino en 1994, pero no abordó específicamente la cuestión de las mujeres diáconos.

Sus defensores señalan que hay pruebas de que las mujeres fueron diáconos en los primeros siglos de la Iglesia. Una mujer, Febe, es mencionada como diácono en una de las cartas del apóstol San Pablo.