Puebla en 2026 tendrá Ley de Construcciones para garantizar calidad de obras: AMIC

Puebla, Pue. La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), capítulo Puebla, anunció que en el 2026 se tendrá la Ley de Construcciones, con lo cual ayuntamientos deberán estar obligados a tener supervisores de obras certificados, para garantizar que proyectos públicos y obras privadas cumplan con la calidad y no haya vicios ocultos.

Francisco Javier Tejeda Ortega, presidente del organismo, dijo que hubo un consenso con otras cámaras y colegios del sector en reunión con diputados del Congreso local para trabajar la iniciativa, misma que ayudará a darle un ordenamiento a la zona metropolitana.

Explicó que debe darse certeza estructural con especialistas en los municipios y que, por lo menos cada dos años se certifiquen para garantizar que toda obra en Puebla cumpla en la presentación de proyectos para ser validados.

Reconoció que en obra privada se presentan con recurrencia quejas por la mala calidad de algunos conjuntos habitacionales realizados o incumplen las constructoras con algunos servicios que deben tener, esto derivado de que se autorizan permisos por los ayuntamientos sin apegarse a las normativas.

En el caso de las obras públicas, dijo, los ejecutantes de obras inflan precios en materiales de construcción, con la complicidad de funcionarios, pero que no se sanciona.

“Es importante que se establezcan los procedimientos y los lineamientos que sirvan como guía para los organismos gubernamentales, los municipios, empresas y profesionales del área”, comentó.

Ordenamiento territorial

Reiteró que este tema implicará generar un ordenamiento de crecimiento urbano y que las construcciones públicas y privadas cumplan con normas para evitar vicios ocultos.

El dirigente de la AMIC refirió que después de un año, se podría materializar la petición añeja del sector constructor, la cual data desde hace 10 años, cuyos intentos con los legisladores no prosperaron.

Tejeda Ortega comentó que se tiene una Ley de Obra Pública, la cual no se ha actualizado en décadas y en ésta también se debe trabajar sobre todo en darle más agilidad a las licitaciones y que los trámites se reduzcan para iniciar proyectos, los cuales llegan a retrasarse en su ejecución por demasiada burocracia.

Consideró que la Ley de Construcciones traerá beneficios en proyectos privados y públicos, porque a los compradores de casas, oficinas, consultorios y locales se garantizará que las empresas cumplan con lo vendido y no haya vicios ocultos.

En el caso de las obras públicas, comentó que se garantizará que el contratista termine en tiempo y forma, con la supervisión de un funcionario certificado en calidad.

Lo anterior, comentó, evitará que en ese tipo de puestos públicos haya personas sin la preparación o sea la Dirección de Obras un área para pagos políticos.