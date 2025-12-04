Pese a advertencias de Trump, habrá continuidad en T-MEC: Ortiz Mena

Guadalajara, Jal. Debido a la integración comercial que mantienen los tres países desde 1994, "habrá continuidad" en el Tratado de Libre Comercio Entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), anticipó Antonio Ortiz Mena, presidente del Comité T-MEC del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE).

Luego de que el miércoles se dio a conocer que el presidente Donald Trump podría decidir retirarse del tratado comercial el próximo año, el también profesor de Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad de Georgetown en Washington D.C., recordó que durante su primer mandato, el presidente de Estados Unidos dijo algo semejante sobre sobre el TLCAN.

"Y eso derivó en el T-MEC que es un acuerdo reforzado, modernizado, y yo creo que está dentro del propio interés de Estados Unidos, más allá de declaraciones; interés económico pero también de su propia seguridad, tener una relación positiva y próspera con México y con Canadá", enfatizó.

El también presidente del despacho de asesoría especializada en inversión extranjera y comercio internacional AOM Advisors en Washington y CDMX, refirió que los tres países llevan décadas de integración —desde enero de 1994— y producen bienes de manera conjunta.

"No somos competitivos ninguno de los tres países sino producimos juntos y, además somos, los unos y los otros, principales socios comerciales para vender; si no nos vendemos nosotros, no podemos colocar esas exportaciones en otros países, mucho menos si se encarecen esos productos, al no tener una integración profunda, vamos a perder participación en terceros mercados", explicó.

"Yo creo que la geografía es destino y afortunadamente somos vecinos de Estados Unidos y Estados Unidos es vecino de México y Canadá; yo creo que el interés nacional de cada uno de los tres países va a derivar en una continuidad de la integración económica tanto de inversión como de comercio". abundó.

Certidumbre estatal

De acuerdo con Ortiz Mena, frente a este escenario, los gobiernos estatales en México deben enfocarse en reducir la incertidumbre para los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, y destacó que Jalisco ofrece certidumbre en la mayoría de los factores que consideran los inversionistas para decidir a dónde llevar su capital.

"Los inversionistas deciden dónde poner su dinero en función del nivel de riesgo comparado con el nivel de rendimiento, ese es el ABC de las inversiones; y para bajar el nivel de riesgo, lo que se tiene que hacer es bajar el nivel de incertidumbre. Qué pasa con la energía, qué pasa con la inseguridad, qué pasa con temas regulatorios, qué pasa con la conectividad física, con la infraestructura, etcétera", indicó.

Subrayó que "Jalisco tiene la enorme oportunidad de buscar destacar como estado en donde los niveles de incertidumbre son muy bajos en todos los indicadores que le interesan a los inversionistas nacionales y extranjeros y, en segundo lugar, yo creo que tiene una enorme ventaja por la revolución de la inteligencia artificial; Jalisco lleva décadas produciendo tanto equipo de cómputo como software, entonces, tiene la capacidad y el talento para aprovechar una gran revolución".