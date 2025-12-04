Franquicias en Puebla prevén inversiones por 45 millones de pesos para 2026

Puebla, Pue. En el 2026, Puebla tendrá inversiones por 45 millones de pesos en el sector franquicias, con lo que se superará los 20 millones del presente año; se trata de cafeterías, tiendas de ropa, restaurantes y de comida rápida.

El vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato Galindo, comentó que este 2025 no fue malo, ya que en los últimos tres años, el promedio de inversiones era de 21 millones de pesos.

Comentó que uno de los interesados es una empresa que opera puntos de venta de diversas marcas, cuya decisión se basó en el turismo que llega a Puebla y se ha diversificado.

Puntualizó que la empresa maneja marcas de comida rápida y restaurantes, cuyos nombres se reserva dar a conocer, pero que tienen presencia en el territorio poblano.

Destacó que son más de 500 empleos los que se pueden generar en el sector con esas inversiones en el 2026, a parte de los que habrá de manera indirecta.

Comentó que esos anuncios demuestran que el sector está creciendo con la llegada de nuevas marcas y no solo en puntos de venta de franquicias existentes.

Primera parte de inversiones a mitad de 2026

Lobato Galindo confió que, al menos se pueda concretar la mitad de las nuevas franquicias en el primer semestre.

Asimismo, destacó que los negocios locales están invirtiendo en remodelación o ampliación, para tener más clientes, pero son mínimos los montos.

No obstante, dijo que las nuevas inversiones es un llamado de atención a los empresarios del sector para que no dejen de mejorar sus negocios para ser competitivos.

Recordó que son 1,700 franquicias operando en Puebla, las cuales generan alrededor de 5,000 empleos directos, cuyo crecimiento anual en personal es del 5%.

Insistió que el 2026 será un año de consolidación para algunas 100 franquicias que abrieron hace 3 y 6 años, las cuales tienen al menos dos puntos de venta y se prevé que abran más en la zona metropolitana.