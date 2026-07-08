OMPI: auge de la IA impulsa inversión en activos intangibles

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) ha impulsado la inversión en activos intangibles —como software, datos e investigación— a un máximo histórico en el 2025, de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la agencia de innovación y patentes de las Naciones Unidas.

Estas inversiones, que incluyen investigación y desarrollo (I+D), software y bases de datos, marcas, diseño y conocimientos organizacionales, representan una porción cada vez mayor de la economía global, destacó el organismo.

Según la OMPI, en las 29 economías analizadas —que en conjunto representan 57% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial— la inversión en activos intangibles superó los 10 billones de dólares en el 2025, el nivel más alto registrado.

El estudio abarca a Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Reino Unido, Japón, India y otras economías. Sin embargo, China, la segunda mayor economía del mundo, no fue incluida en el análisis.

Desde el 2008, la inversión en activos intangibles ha crecido a una tasa anual real de 3.5%, muy por encima de 0.98% registrado por las inversiones en activos tangibles durante el mismo periodo.

“Estas cifras apuntan a un cambio estructural duradero en la composición de la inversión, donde los activos intangibles desempeñan un papel cada vez más importante en la creación de valor”, señaló la OMPI.