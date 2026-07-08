FMI recorta pronóstico de crecimiento para México de 1.6 a 1.2% en el 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de 1.6 a 1.2% en el 2026, esto debido a que “la incertidumbre seguirá frenando la actividad” económica.

También recortó la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional para el 2027 desde 2.2% que proyectaba en abril a 1.9%, de acuerdo con su Actualización de Perspectivas de la economía mundial de julio del 2026, dada a conocer este miércoles.

El FMI dijo que en el caso de México, “se proyecta que el crecimiento se acelere moderadamente (en el 2027 respecto al 2026) gracias a unas políticas internas menos restrictivas, aunque la incertidumbre seguirá frenando la actividad”.

Las expectativas de crecimiento del FMI van en línea con las que tienen otros organismos, como el Banco Mundial que estima un crecimiento del PIB de 1.3% en el 2026 y de 1.7% en el 2027.

En tanto que la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México proyecta un crecimiento de 1.1% para este año y de 1.8% para el 2027.

No obstante, estas proyecciones están por debajo de las que tiene el gobierno mexicano, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público espera que el PIB crezca entre 1.8 y 2.8% en el 2026, y de 1.9 a 2.9% en 2027.

No hay incertidumbre: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe incertidumbre para la inversión en el país y defendió la política económica de su gobierno, esto luego de que el organismo funanciero redujera sus perspectivas de crecimiento económico para México y el mundo.

“No hay ninguna (incertidumbre). Mientras cumplan con las reglas y las normas mexicanas, no hay ninguna incertidumbre”, declaró la mandataria durante su conferencia mañanera.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, reiteró este miércoles que la economía de México tendrá un desempeño mejor que lo estimado por el FMI.

“Creemos que en lo que toca a la economía mexicana vamos a tener un desempeño mejor que lo pronosticado por el FMI”, aseguró Amador Zamora al ser consultado sobre el tema durante la conferencia mañanera.

Destacó que indicadores como el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa, la recuperación de la inversión fija, el dinamismo del consumo y la fortaleza del mercado laboral, respaldan esa expectativa.

“A pesar, digamos, de la posible incertidumbre proveniente del entorno comercial, la economía está sólida, el consumo está bien, las remuneraciones y el mercado laboral siguen desempeñándose de manera muy sólida.

“Entonces, pensamos: la economía mexicana ha mostrado una solidez y una resistencia bastante peculiares. Y pensamos que, a pesar de cualquiera de estos factores, vamos a tener un buen desempeño en el año”, enfatizó el secretario.

Asimismo, el funcionario aseguró que el ajuste realizado por el FMI no fue exclusivo para México, sino parte de una revisión generalizada derivada del impacto internacional provocado por el conflicto en el Golfo Pérsico y las presiones sobre el mercado energético.

Recordó que el año pasado, las primeras estimaciones del FMI ponían a la economía mexicana en recesión, con unas tasas negativas de crecimiento

“Nosotros platicamos con los economistas del Fondo, les explicamos por qué no veíamos ese escenario en la perspectiva para el 2025. Al final de cuentas, los datos acabaron dándonos la razón.

“Creemos, de nuevo, que en lo que toca a la economía mexicana vamos a tener un desempeño mejor que el pronosticado por el FMI”, dijo Édgar Amador Zamora.

Mantienen pronósticos para AL y el mundo

Por otro lado, el FMI estima que el crecimiento de la economía mundial en el 2026 será de 3.0% este año, una muy ligera disminución frente a 3.1% que proyectaba en abril.

En tanto que para el 2027, se estima un crecimiento de económico mundial de 3.4%, cuando hace tres meses se proyectaba 3.2 por ciento.

Mientras que en el caso de América Latina y el Caribe, el Fondo espera que la economía de la región crezca 2.4%, esto cuando en abril proyectaba un crecimiento de 2.3%, mientras que para el 2027 sigue pronosticando un crecimiento de 2.7% (sin cambios respecto a abril).

De esta manera, el crecimiento de México estaría por debajo del de América Latina y el mundo. (Con información de Arturo Rojas y Reuters)