Capufe aumenta el costo de casetas para autos a partir de este lunes

Desde este lunes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) aumentó el costo de las casetas en su red de autopistas para autos en un promedio de 4.7% en relación al pago que se hacía desde enero del 2025, cifra que es superior a la inflación de diciembre del año pasado: 3.69 por ciento.

Un día después de concluir el periodo vacacional de Semana Santa, un automóvil que pase por la autopista México-Cuernavaca debe pagar 156 pesos (un aumento de 4.7%), por la autopista México-Querétaro 226 pesos, al igual que en la México-Puebla (en ambos casos el alza es de 4.6%).

Desde el viernes pasado, las autoridades informaron del tema al sector privado, en virtud de los elevados flujos que hay de camiones de carga y autobuses de pasajeros.

En el caso de la autopista Durango-Mazatlán, la de mayor costo de la red Capufe, el incremento fue de 4.6% al cobrar ahora 820 pesos, mientras que en la Cuernavaca-Acapulco el alza fue de 4.7%, con un costo actual de 670 pesos.